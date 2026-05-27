В самом сердце столицы, в Императорском яхт-клубе с видом на Москву-реку и памятник Петру I, состоялась грандиозная вечеринка Pinko Estate Italiana, посвященная старту летнего сезона. На один вечер итальянский бренд женской одежды и аксессуаров превратил центр Москвы в настоящий уголок dolce vita — с пляжной атмосферой, солнечным настроением и эстетикой беззаботного отдыха где-то на побережье Амальфи.

Концепция вечера была вдохновлена эстетикой 80-х и 90-х годов — эпохой свободного стиля, курортной романтики и итальянской элегантности. Гости будто перенеслись из шумной Москвы на летнюю ривьеру: ретро-хиты и просто хиты в исполнении кавер-группы, летние коктейли, игровые автоматы, средиземноморские закуски, картофель фри, батат и итальянское джелато.

Одной из главных активностей вечера стала бочче - традиционная итальянская игра с шарами, давно ставшая символом неспешных летних вечеров на Сардинии. Атмосфера итальянских каникул задавалась уже при входе: гостей встречала площадка для игры в бочче, а особое настроение создавали уличные художницы, которые прямо во время вечера писали портреты гостей, добавляя мероприятию еще больше курортного шарма.

Хедлайнером вечера стала — певица и актриса Женя Малахова, подарившая гостям музыкальное выступление и по-настоящему летнее настроение. Среди гостей вечера были Олеся Судзиловская, Мария Миногарова, Валерия Гай Германика с дочерью Октавией, Александра Ревенко, Маргарита Аброськина, Лиана Гриба, Диана Милютина, Тина Стойилкович, Снежана Самохина, Мария Михалкова, а также Екатерина Волкова, Анна Михайловская, Дарья Мельникова, Екатерина Новикова, Алина Алексеева, Аврора, Татьяна Терешина, Катя Гусева и другие звездные гости, которые добрались, несмотря на плотный светский календарь и многокилометровые московские пробки этого дня.

Мероприятие стало не просто вечеринкой в честь начала сезона, а настоящим признанием в любви лету — тому самому, которое пахнет морем, звучит ретро-мелодиями и заставляет хотя бы на один вечер поверить, что Москва может стать Италией.