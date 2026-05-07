Уральский дизайнер Нина Ручкина и бренд «Русские в моде» каждый год создают платки, посвящённые доблести и чести России. Платки призваны напомнить о Великой славе нашей страны, героической и немеркнущей. Это платки, приуроченные ко Дню Великой Победы: «Орден Кутузова», «Орден Нахимова», «80 лет Великой Победы» и другие, аксессуары, повествующие о Донбассе и созданные совместно с поэтом Анной Ревякиной — «Донецкая весна», «Город До», «Донбасс. Великий блокпост», а также произведения, которые объединяют поколения, сердца и судьбы: «Катюша», «Русский витязь», «Жить за двоих» и другие.

Палантин «Жить за двоих» занял особенное место в творчестве дизайнера Нины Ручкиной. Созданный по инициативе Марии Фёдоровны Костюк, губернатора Еврейской автономной области, палантин «Жить за двоих» посвящен родным и близким Защитников Родины.

«Этот образ задуман как знак Памяти о каждом воине, воплощение силы любви и служения всех Сынов Отечества», – поделилась Мария Фёдоровна Костюк.

Сейчас в линейке «Русские в моде» более 20 наименований изделий, иллюстрирующих тему народного единства, любовь к Отчизне, воспевающих славу российских армии и флота. Каждый обладатель платка, палантина или шарфа может выразить свою преданность большой и малой Родине, а также дополнить образ эффектным аксессуаром. Платок становится способом личного высказывания и предметом памяти мудрости предков. Для более широкого погружения в традиции и смыслы России, бренд «Русские в моде» приглашает всех на выставки платков-картин с 20 июня по 19 июля в Музей современной истории России (Москва) и с 1 по 23 августа в музей-заповедник «Херсонес Таврический» (Севастополь). Проект сопровождается просветительским Лекторием, приурочен к Году единства народов России и поддержан Президентским фондом культурных инициатив.