В первый день шестой Московской недели моды в Манеже Алена Ахмадуллина открыла программу коллекцией «Приданое», построенной вокруг русского ДНК и традиции приданого невесты. В 60 образах дизайнер переосмысливает старинные платки, рушники и техники вышивки крестиком, превращая их в архитектурные конструкции и скульптурные силуэты.

В линии используются хлопок, лён, плотный double‑face шёлк, кроше и авторские принты; спущенная талия, накладные бёдра, пышные юбки и фигурные вырезы делают образы похожими на статуэтки, где платок становится не просто узором, а основой кроя. Коллекция разделена на семь блоков — от повседневных «ситчиков» до белых ансамблей‑невест с максимальной архитектурой и фатой, — и выстроена как путь от повседневности к главному дню в жизни.​

