В пентхаусе Vesper на Тверской прошел показ Viva Vox — одна из самых ожидаемых премьер Московской недели моды. Дизайнер Олег Овсиев представил коллекцию осень–зима 2026/27, в которой соединил викторианскую строгость с авангардом современной уличной культуры.

Это не просто одежда, а визуальный манифест свободы самовыражения. Струящиеся силуэты напоминают об эпохе балов и турнюров, но детали, фактуры и подача переносят классику в контекст XXI века. Узкие фраки соседствуют с объемными многослойными юбками, воротники и шейные платки — с яркими элементами из денима и винила.

Viva Vox играет с контрастами и переосмысливает понятие «элегантности» — здесь она иронична, смелая и по-настоящему живая. Новый сезон бренд предлагает встречать не сдержанно, а с искрой — «наряжаясь по фану» и превращая моду в игру, где каждый образ становится продолжением личности.

