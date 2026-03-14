Меня зовут Катя Семёнова. Для друзей — просто Кэт, видимо, потому что внешне и манерами похожа на кошку.

Родилась и выросла в Беларуси, в небольшом, но очаровательном городе Витебске, который прославил на весь мир известный земляк — художник Марк Шагал. Высшее образование получила в Витебском государственном университете на историческом факультете. Оно стало для меня верным помощником в жизни — в большом кругосветном плавании, которое началось в возрасте 19 лет, когда меня заметил русский агент Антон Алфер, который в то время являлся эксклюзивным представителем в СНГ международного агентства NEXT с главным офисом в Париже.

Я — выходец из очень интеллигентной белорусской семьи с чудесной родословной. Почти все её члены стояли у руководства. Закачка культурного кода шла по всем фронтам: начиная с семьи и заканчивая лучшими школами с великолепным педагогическим составом. Речь о “продаже себя” была всегда самым страшным жизненным сценарием.

В 2003 году в Витебске проходил очередной конкурс модельеров и дизайнеров “Белая Амфора”, где по счастливому совпадению в жюри оказался историк моды Александр Васильев и амбициозный модельный скаут Антон Алфер, также являвшийся создателем платформы MODA.RU. Первое место присудили мне. Помню свой восторг и гордость за весь род.

На конкурс приехало много скаутов от различных парижских и миланских агентств. За меня шла борьба, начали раздаваться звонки на домашний телефон. Я и мои родители стояли перед выбором. Антон, увидев мой потенциал и силу характера, был настойчивее всех и сделал грамотную работу по убеждению моей мамы — в то время заместителя председателя Профкома Витебской области — в безупречных условиях международного модельного контракта от компании NEXT.

Так я оказалась в Париже, где передо мной открылся целый мир.

Знакомства с мужчинами и хождения по ужинам были строго запрещены. Антон меня чётко проинструктировал: “Смотри за своей репутацией — у французов нишевое сознание. Все компании будут проверять информацию”.

Мне очень хотелось построить успешную карьеру и никого не подвести, поэтому я даже в ночные клубы не ходила — вместо этого штурмовала исторические книги, ведь экзамены в университете никто не отменял.

Через несколько лет мы расстались как бизнес-партнёры, и об этом я очень жалею. Это была абсолютно моя вина. Я просто не выдержала его чрезмерной заботы: была амбициозна, горда и, в конечном итоге, нагрубила ему по телефону, разорвала контракт и решила всё делать сама. Что это была ошибка, я понимаю только сегодня.

Но карьеру всё равно удалось построить единолично — всегда вспоминая его слова: “Помни о своей репутации”. Я считаю и заявляю на всю страну: Антон — человек-монолит и талантливый адаптер своих собственных проектов. К его профессионализму и правильной иерархии ценностей не должно возникать вопросов — ни у коллег, ни у общества!

Любовь к авантюрам и путешествиям появилась ещё в детстве. Погружённая в чтение романтической юношеской литературы — А. Беляева, О. Генри, К. Булычёва и А. Грина, — я часто мечтала о собственных приключениях, путешествиях и исследовании разных стран и культур. Поэтому, вооружённая великолепной образовательной базой, с лёгкостью приняла приглашение о сотрудничестве с ведущим модельным агентством в Париже для реализации своих давно зародившихся планов.

За десятилетнюю карьеру модели мне, наверное, удалось несколько раз облететь земной шар, побывать в 40 странах, выучить два иностранных языка — английский и французский, — сотрудничать с такими личностями, как Liv Tyler, Karl Lagerfeld, Marco Glaviano, Alexander McQueen и другими, заключить контракты с мировыми домами: L’Oréal, Chanel, Make Up For Ever, Garnier, Neutrogena, Piaget. Но, понимая, что век профессии короток, я продолжала учиться самостоятельно.

В моей сумочке часто можно найти книжечку — теперь уже и на французском языке. В 25 лет я стажировалась у известного французского галериста Albert Benamou, где для меня открылся новый мир и ещё одна страсть — искусство. Работа с художниками заставила глубже погрузиться в философию и открыть для себя пространство “нематериальности”. С тех времён я тесно дружу и часто веду глубокие дискуссии с современными художниками и их семьями.

Сегодня я — довольно успешный арт-дилер, занимаюсь продажей картин эпохи модерн, русского авангарда и советского нонконформизма.

Писать я начала сравнительно недавно, хотя ещё в школе часто отмечали мою способность интересно выражать мысли на бумаге. Стараюсь иронизировать, анализируя столкновение культур и смену иерархии ценностей в современном обществе, поэтому выбрала жанр сатиры.

Также пробую себя в поэзии:

Всё, что пишу — не переживаю,

Всего лишь я за жизнью наблюдаю,

И через призму рифмованных сатир

Пускаю мыслей я поток в эфир.

В этом году ко мне обратилось американское издательство с предложением напечатать сборник моих рассказов, чему я невероятно рада. Сборник назвала «7 магических эссе».

В последние годы моей восьмой заповедью жизни стала цитата Виктора Гюго: «Мы рождаемся с криком, умираем со стоном, остаётся только всю жизнь смеяться».

