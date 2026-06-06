4 июня в современном телецентре AVM Media проходит московский полуфинал XIV Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт» — одного из ключевых социальных лифтов для нового поколения российских модельеров. На подиум выходят коллекции 25 авторов, прошедших строгий эскизный и отборочный этапы, а в зале — представители модной индустрии, профильных вузов и медиа, для которых этот показ становится своеобразным радаром новых имен.

Президент благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова подчёркивает, что конкурс остаётся одной из немногих площадок, где молодые дизайнеры получают реальный шанс быть замеченными индустрией. По её словам, для многих участников именно этот проект становится отправной точкой, после которой они начинают работать с крупными домами моды, выходят на международные подиумы и превращают студенческие эскизы в полноценные бренды.

Жюри формирует пул финалистов, которые получат шанс выйти на большую профессиональную сцену в Москве и побороться за главный приз конкурса — стажировки и обучение в ведущих европейских и российских домах моды и школах, а также участие в крупных неделях моды. Для многих участников именно «Русский Силуэт» становится точкой входа в индустрию: конкурс с конца 1990‑х объединяет региональные отборочные туры по всей стране и ежегодно собирает тысячи заявок от дизайнеров в возрасте до 35 лет.

Организатором проекта выступает благотворительный фонд «Русский Силуэт» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, а также партнеров из числа модных домов, образовательных учреждений и бизнес‑сообщества. В этом сезоне особое внимание уделяется коллекциям, работающим с национальными мотивами, ответственным производством и современными технологиями, что позволяет конкурсу оставаться актуальной площадкой на стыке культуры, экономики и инноваций.