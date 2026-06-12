Приглашаем совершить арт-путешествие по России и посетить масштабную выставку платков-картин «Русские в моде» дизайнера Нины Ручкиной, объединившую в едином пространстве 55 регионов от Калининграда до Дальнего Востока.

Платок – национальный символ России, а выставка «Русские в моде» — это возможность прикоснуться к традициям нашей страны, понять глубину культур её народов и ощутить неразрывные нити, связывающие нас друг с другом, а поколения между собой.

Перед зрительской аудиторией предстанет шёлковая карта России: 69 полотен, запечатлевших в дизайне платков художественные промыслы и ремесла, красоту российской природы, шедевры искусства и духовные символы. Знаменитая «Гжель», восхитительный «Собор Василия Блаженного», филигранные «Драгоценности Екатерины Великой», яркий «Биробиджан» и другие платки наглядно расскажут историю России, а работы «День народного единства», «Матушка Россия», «Русское сердце» и «Катюша» – о том, что фундаментально определяет уникальность российского народа.

В рамках выставки будет демонстрироваться фильм-сказка «Легенда о платке», в завораживающем калейдоскопе раскроющего богатство культурного достояния регионов Российской Федерации. Экспозиция сопровождается творческими практиками и просветительским Лекторием с участием экспертов, среди которых доктор семиотики и культуролог Людмила Запорожцева, международный эксперт в области изобразительных искусств Тамара Галеева, искусствовед Анастасия Астраханцева, поэт, член Союза писателей России Анна Ревякина.

В Москве мероприятия «Русские в моде» пройдут с 24 июня по 19 июля в центре столицы, в историческом здании Государственного центрального музея современной истории России. Затем выставка откроется с 1 по 23 августа в Севастополе, в залах Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», который президент России В. В. Путин назвал «символом возрождения России».

Организатор выставок – бренд платков «Русские в моде» дизайнера, члена Московского объединения художников МХФ Нины Ручкиной, призер национальной премии «Знай наших» в номинации «Культурный код» от Министерства культуры РФ, обладатель аккредитации «Сделано в России». Изделия «Русские в моде» находятся в собраниях Музеев Московского Кремля, Русского музея и многих других, а также в коллекциях первых лиц государства.

Проект выставок «Русские в моде» поддержан Президентским фондом культурных инициатив и приурочен к Году единства народов России.

Фото: Платок «Палех». Ивановская область. Изображение сгенерировано ИИ на основе

реального платка