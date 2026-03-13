В Якутске стартовала международная реверсная бизнес‑миссия «Creative Yakutia Source» — в ближайшие три дня Якутск становится точкой притяжения для модных байеров и креативных индустрий сразу из пяти стран.

В столице республики открылась трехдневная реверсная бизнес‑миссия «Creative Yakutia Source», которая призвана стать рабочим мостом между якутскими креаторами и зарубежными рынками кино, моды, геймдева и ювелирного дизайна. В течение трех дней предприниматели креативного сектора Якутии представят свои проекты и коллекции потенциальным покупателям и партнерам из Беларуси, Монголии, Казахстана, Турции и Китая.

Главная особенность формата — «реверсная» бизнес‑миссия: вместо того чтобы выезжать за рубеж, местные бренды принимают иностранных гостей у себя, ведут переговоры и могут подписывать экспортные контракты, не покидая республики.

Кто приехал смотреть на якутскую моду

В составе зарубежной делегации — топ‑игроки креативного рынка: заместитель генерального директора киностудии «Беларусьфильм» Александр Гостев, президент Гильдии продюсеров Монголии Онондорж Дашдондог, президент Альянса креативных индустрий Казахстана Давид Туганов. К модному и ювелирному треку особое внимание: в Якутск прилетела основатель турецкого ювелирного бренда Elena Muhacir Jeweller Елена Мухаджир, а также руководитель китайской компании Evenki Sun Girl Cultural Development Co. Ltd. Ай Цзима.

По сути, Якутск на три дня превращается в закрытый шоурум для международных байеров, где можно не только увидеть, но и сразу «упаковать» якутские коллекции в контракты.

Три дня моды, кино и геймдева

Всего в миссии участвуют 41 представитель малого и среднего бизнеса, работающий в кино, видеоиграх и моде. «Мы проводим бизнес‑миссию для поддержки малого и среднего предпринимательства в направлениях кино, геймдева и моды. Здесь развернется площадка для презентаций продуктов, двусторонних деловых переговоров и подписания экспортных контрактов», — рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Якутии Марина Сукуева.

Программа разделена на отраслевые треки. Первые два дня, 13 и 14 марта, посвящены B2B‑переговорам и презентациям якутских команд в сфере кино, видеоигр и моды, а для иностранных гостей организованы закрытые показы национального кино. Завершение деловой программы — в формате fashion‑спектакля.

Fashion‑превью: когда этника встречается с глобальным рынком

Кульминацией миссии станет «Фэшн‑превью», которое пройдет 14 марта в Центре студенческих инициатив СВФУ. На одном подиуме соберутся ведущие бренды и дизайнеры Якутии: «Киэргэ», «Саха Таас», Марфа Федорова, Сергей Грей, Надежда Докторова и другие. Они представят новые коллекции иностранным байерам — от переосмысленной этники до актуального северного минимализма и ювелирного стейтмента.

Это — живой пример того, как региональная мода, основанная на сильном культурном коде, переходит из статуса «локального феномена» в международный коммерческий продукт. Здесь тестируется то, о чем много говорят на мировых Неделях моды: локальность как главный драйвер глобального интереса.

Экспорт креатива вместо сырья

Организаторами «Creative Yakutia Source» выступают Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия) и Корпорация развития Якутии при стратегическом участии Министерства внешних связей региона. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

По оценкам организаторов, объем несырьевого экспорта Якутии за последний год вырос в два раза, и значимую роль в этом сыграли креативные индустрии: кино, мода и геймдев. Для региона, десятилетиями ассоциировавшегося с сырьевым сектором, это — демонстративный разворот в сторону интеллектуального и творческого продукта.