27 марта в Общественной Палате Российской Федерации состоялась презентация платка «Русская зима», созданного в творческом союзе бренда «Русские в моде» дизайнера Нины Ручкиной и Ассоциации МАКО.

Автор идеи – Анна Ревякина, поэт, член Союза писателей России. Дизайн платка «Русская зима» воплощает фольклорный образ красавицы-зимы, веками воспеваемой в искусстве – и чудесное время года, и отражение нашего национального характера, закаленного продолжительными морозами, и один из самых известных символов России. Русская зима – многогранное явление, это культурный код нашей страны.

Дизайнер Нина Ручкина поделилась с аудиторией историей создания аксессуара: «Для России зима – особый сезон, имеющий исключительное место в культуре. Зимушка-зима, как ласково называли ее на Руси, в нашем национальном сознании сопряжена с понятиями народности, единения, жизненной силы и огня. В русской литературе символика зимы амбивалентна – это и метафора забвения, но и образ чистоты и обновления, время сурового холода, но и время сплочённости, прорыва; зима придаёт жизни давность, олицетворяет завершение, но и несёт собой рождественское чудо, надежду. Строки о зиме поэта современности Анны Ревякиной тонко передают эти особенности русского мировидения. Отечественные сказы и легенды изобилуют зимними сюжетами и мотивами, некоторые из которых мы изобразили на платке “Русская зима”».

Дизайнер отметила, что художественное пространство платка выстроено подобно книжной иллюстрации, где центральный сюжет раскрывается в обрамлении узоров по мотивам деревянного зодчества. Тройка лошадей, сани с красной девицей, стилизованный облик Деда Мороза или Морозко, ели, припорошенные снегом, в окружении добрых лесных зверей, – наполнены глубоким символизмом и создают атмосферу волшебства. Православные церкви среди пышных сугробов, озаренные яркими солнечными лучами, знаменуют торжество веры, возрождения и любви.

Представленная работа «Русская зима» входит в большой выставочный проект «Русские в моде», поддержанный Президентским фондом культурных инициатив.

Масштабные выставки платков-картин «Русские в моде» пройдут: в Музее современной истории России (Москва, 20 июня–19 июля 2026.), в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» (Севастополь, 1–23 августа 2026).

В экспозиции будут представлены платки-картины, посвященные 55 субъектам РФ, дизайн которых раскрывает культурные коды, великолепие природы, шедевры искусства и современные образы России от Калининграда до Дальнего Востока, а 4 полотна иллюстрируют общероссийскую тему Народного сплочения.