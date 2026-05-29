25 мая сцена театра «Et Cetera» превратилась в главный кино‑ковер страны: при поддержке Министерства культуры РФ прошла IV Премия Гильдии кастинг‑директоров, где чествовали лучшие актерские ансамбли и громкие открытия года — от «Папа умер в субботу» до «Аутсорса» и «Хроник русской революции».

Звёзды, ковёр и триумфаторы

Гостями церемонии стали Аглая Тарасова, Павел Табаков, Игорь и Григорий Верники, звезды сериала «Трудные подростки» Виталий Андреев, Анастасия Крылова и Дарья Алыпова, Дмитрий Чеботарев, Сергей Горошко, Дмитрий Дюжев, Надежда Сысоева, Мила Ершова, Виктор Хориняк, Федор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Иван Самохвалов, Александр Цыпкин, Вадим Верещагин и многие другие — зал напоминал плотный звездный фронт‑роу красной дорожки. Атмосферу камерного концерта создал Сергей Приказчиков, автор и голос группы «Пицца», выступивший в рамках церемонии.

Главным триумфатором вечера стал фильм «Папа умер в субботу» режиссера Заки Абдрахмановой, собравший сразу три награды: за «Кинодебют» (Лаура Турсунканова), лучший национальный актерский ансамбль (Надин Цой и Владимир Голов) и работу кастинг‑директоров. Среди лауреатов также — Леонид Тележинский («Аутсорс») за лучшую мужскую роль, Алина Ходжеванова («Филателия») за лучшую женскую роль, Мария Камова (Маш Милаш) с проектом «Москва слезам не верит. Всё только начинается», а актерские составы «Хроник русской революции», «Двух капитанов», «Лермонтова» и проекта «Время счастливых» закрепили за собой статус эталонных ансамблей сезона.

Премия как зеркало индустрии

Премия укрепила статус Гильдии кастинг‑директоров как одного из ключевых институтов индустрии, стоящего за подбором актеров для таких хитов, как «Чебурашка», «Казнь», «Дылда», «Кухня» и «Раневская». На церемонии объявили сразу несколько важных инициатив: в августе на фестивале «Короче» в Калининграде пройдет международная программа для зарубежных кастинг‑директоров и российских актеров, а также стартует объединение агентов, бригадиров массовых сцен и ассистентов по актерам в единое профессиональное сообщество с прозрачными стандартами, аттестацией и защитой прав специалистов.

После официальной части праздник продолжился на афтепати в баре «Евгенич» на Цветном бульваре — лауреаты, номинанты и гости перенесли светские беседы из зрительного зала в неформальную атмосферу ночной Москвы.