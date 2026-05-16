Оргкомитет IV Национальной премии «Бренд года в России 2026» подвёл итоги первого этапа рассмотрения заявок: в список первых номинантов вошли 60 российских брендов, работающих на внутреннем рынке. Компании представлены в двух лигах — высшей и первой, а также в специальных номинациях, что позволяет отдельно оценивать достижения крупных игроков и молодых брендов с высоким потенциалом.

По словам исполнительного директора премии Ольги Маркеловой, эксперты отмечают, что участники конкурса оперативно реагируют на изменения и в первую очередь ориентируются на потребности российских покупателей, что становится важным конкурентным преимуществом. Цель проекта — не только отметить уже состоявшиеся бренды-лидеры, но и поддержать новые компании, которые формируют будущее отечественного рынка.

В высшую лигу премии в этом году вошли, в частности, бренды B.Well, Barry, «ФрутоНяня», «Чемпионат», «Четыре Лапы», «Сибирская коллекция», ORMATEK, Gardex, «УглечеПоле» и другие игроки в сегментах от детского питания и органических продуктов до товаров для животных, медицинской техники и медиа. В первой лиге представлены бренды CR CHARUS, DOGMA, EVOKADO, HUG ME DOG, Minger Med Spa, «Мел», PiCats Hotel, «Хороша Ложка» и другие участники потребительского рынка и сервисов.

Отдельно выделен блок специальных номинаций, где среди претендентов значатся Dr.Aktiv («Успешный старт»), Inwhite Medical («Премиум-бренд» и «Бренд‑прорыв»), NOBU («Продукт нового поколения: инновационные решения»), Salton Sport («Молодёжный бренд»), Yelli («Креативный бренд»), а также Акционерное общество «ПРОГРЕСС» в категории «HR-бренд». В статусе «Мегабренда» на национальном уровне заявлены Gardex, SINTEC и «Раптор».

Конкурс продолжается: приём заявок на участие во втором отборочном этапе уже открыт на официальном сайте премии. Финальные результаты будут объявлены на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.

Оператором премии традиционно выступает агентство Point Passat, а среди партнёров заявлены профильные отраслевые объединения: АБКР, АКАР, РАМУ, НАОМ, РАФИ; генеральным аналитическим партнёром проекта стал холдинг РОМИР.