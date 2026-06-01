С 19 по 23 мая в Бишкеке прошла Международная конференция «Культурное наследие народов Содружества», объединившая мастеров, дизайнеров, ремесленников и представителей творческих индустрий из 20 стран.

Бренд дизайнерской одежды «Душегрея» стал участником этого масштабного международного проекта, посвящённого сохранению культурного наследия, развитию этнодизайна и укреплению гуманитарных связей между странами Содружества.

Для команды бренда участие в конференции стало не только профессиональным событием, но и важным человеческим опытом.

«Иногда смысл большого международного события раскрывается не на сцене и не во время официальной программы, а в обычной дороге между локациями.

В трансферном автобусе по Бишкеку передо мной сидели три девушки-дизайнера из Азербайджана, Грузии и Узбекистана. Они говорили по-русски и спрашивали друг у друга, как на родных языках будут слова “мама”, “ребёнок”, “счастье”.

Я слушала их и очень ясно почувствовала главную ценность подобных встреч: культура и искусство действительно объединяют. Мы можем быть из разных стран, говорить на разных языках, создавать в разных традициях, но самые важные для человека слова и чувства понятны каждому», — поделилась дизайнер бренда «Душегрея» Наталья Новикова.

В рамках конференции участники обменивались опытом, знакомились с национальными ремесленными традициями, обсуждали развитие современного этнодизайна и возможности международного сотрудничества.

Команда «Душегреи» отметила высокий уровень организации мероприятия, а также удивительную атмосферу открытости, дружбы и культурного единения, которая сопровождала все дни конференции.

Бренд выражает глубокую признательность организаторам — Министерству культуры, информации и молодёжной политики Кыргызской Республики, Общественному фонду «Арт-Араба» и Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.

Отдельные слова благодарности команда адресует Розе Михайловне Халтуевой за приглашение и поддержку, Дамире Жумановне — за внимание к каждому участнику и душевную организацию проекта, а также Есенбеку Байкеге — за искреннее гостеприимство и атмосферу тепла, ставшую настоящим символом этой встречи.

«Душегрея» вернулась из Бишкека с новыми творческими идеями, вдохновением и тёплыми воспоминаниями о людях, для которых культура остаётся живым мостом между странами и поколениями.

Фотографии предоставлены организаторами