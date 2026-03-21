В заключительный день шестой Московской недели моды IgorGulyaev закрыл подиумную программу коллекцией «В твоих объятиях» — очень личной историей о эмоциональной близости и тихой силе человеческих отношений. Игорь Гуляев выстраивает коллекцию вокруг чувства защищённости: мягкие, пластичные силуэты будто обнимают фигуру, а приглушённая палитра задаёт настроение спокойствия и внутреннего равновесия.​

Ключевыми акцентами стали меховые шапки‑ушанки и головные уборы, отсылающие к разным эпохам, пушистые накидки, драматичные кейпы и сложные 3D‑аппликации. Эти детали работают как визуальный «якорь» коллекции: вещи остаются узнаваемыми по подписи Гуляева, но звучат мягче и интимнее, чем привычный для бренда максимализм.​

За счёт сочетания комфортных фактур и продуманной драматургии силуэтов «В твоих объятиях» считывается не только как эффектный финальный аккорд Недели моды, но и как комментарий к актуальному запросу времени — потребности в безопасности, тактильности и честных эмоциях.

Фото: Виктор Бойко.

