В финальный день шестой Московской недели моды во Владивосток буквально «провели подиум» — на показ в Москву вышел бренд Alexander Varlakov. Участие дальневосточного дизайнера Александра Варлакова в вечернем слоте заключительного дня подчёркивает важный тренд этого сезона: центр модной гравитации расширяется, и к столичным домам всё громче подключаются сильные региональные голоса.

Коллекция Alexander Varlakov считывается как манифест этого нового регионального взгляда: в ней встречаются строгие структурные формы и свободные, почти ветровые линии, напоминая о природной мощи приморских пейзажей и ритме портового города. В то время как на соседних площадках финального дня играли с фольклором, преппи и театром, Владивосток в лице бренда Varlakov добавил в общую картину своё ключевое ощущение — ощущение пути, дальнего маршрута, который начинается далеко от столицы, но очень органично заканчивается на главном московском подиуме.

