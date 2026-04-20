В столичном ресторане Balzi Rossi в рамках 48‑го Московского международного кинофестиваля состоялась XV торжественная церемония вручения премии «Аванс». Журнал «КиноРепортер» ежегодно отмечает самых перспективных молодых артистов российского кино.

Столь значимое событие собирает на красной дорожке как начинающих артистов и восходящих звезд отечественного кинематографа, так и признанных мэтров, а также ведущих представителей индустрии, участников и членов жюри ММКФ и слушателей Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

«С нами начинали многие нынешние звезды, – открыла вечер главный редактор и редакционный директор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева. – Достаточно назвать такие имена, как Александр Петров, Юлия Александрова, Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Милош Бикович».

И с этим сложно поспорить, так как «КиноРепортер» из года в год дает «Аванс» тем, кто практически сразу становятся звездами нашего кино и чьи работы вдохновляют миллионы людей. Подтверждение тому – карьеры победителей прошлых лет: Марка Эйдельштейна, Анны Пересильд, Владислава Миллера, Алены Долголенко, Романа Курцына, Ангелины Стречиной, Тихона Жизневского, Елизаветы Ищенко, Кузьмы Котрелева и других. Сегодня все они участники успешных проектов и лица современного российского кино. Так что награда журнала «КиноРепортер» – это знак принадлежности к кинематографической элите, пропуск в мир классных проектов и мирового признания.

Мария Лемешева убеждена, что нынешний год не станет исключением. Более того, нынешний «Аванс» дал шанс сразу трем молодым актерам:

«Впервые в истории нашей премии (когда еще ломать традиции, если не в свой юбилей?) у нас сразу три лауреата! – подчеркнула Мария Лемешева. – И все трое уже стали героями нашего журнала».

Лауреатами «Аванса» стали:

- Сергей Городничий – актер Театра на Бронной за роль танкиста Лехи в сериале «Ландыши» (также отмечены работы в сериалах «Цикады», «Князь Андрей»);

- Таисья Калинина – за яркие роли в проектах «Трасса», «Как приручить лису», «Тоннель» и «Олдскул»;

- Алексей Онежен – за работу в кассовом хите «Сказка о царе Салтане» (князь Гвидон), а также роли в сериале «Первый раз» и фильмах «Карьера Куколки», «Тимур и его команда».

Победители поделились эмоциями от церемонии, раскрыли значение награды и рассказали о творческих планах на будущее:

«Это моя первая награда. Спасибо большое, что поверили в меня и отметили. Я думаю, что это послужит мне стимулом и дальше радовать вас. Надеюсь, что у меня дальше будут роли еще ярче и глубже», – сказал Сергей Городничий.

«Я сначала не поверила и даже подумала, что это шутка. У меня был очень непростой актерский путь, специфические, сложные роли, и я очень благодарна, что их оценили по достоинству. Я буду и дальше изучать себя в просторах кинематографии. Спасибо вам большое за интервью и за эту награду», – поделилась Таисья Калинина.

«Мой путь в кино занимает две трети моей жизни. И для меня сегодняшний вечер – это очень важное событие. Я понимаю, что это значит, что я иду на зеленый свет, и удача мне улыбается. Значит, все не зря. И я хочу этот «Аванс» в будущем оправдать. Мне очень приятно, что и мое первое большое интервью было для вашего журнала, и моя первая серьезная награда тоже от «КиноРепортера». Мне это очень ценно и важно», – сказал Алексей Онежен.

Гостями церемонии стали Сергей Шакуров, Юрий Быков, Алексей Герман, Эдуард Бояков, Сергей Мачильский, Дмитрий Дибров, Лариса Вербицкая, Дмитрий Борисов, Елена Николаева, Никита Худяков, Тимофей Кочнев, Тина Стойилкович, Антон Рогачев, Елизавета Ищенко, Кузьма Сапрыкин, Анна Пескова, Руслан Осташко, Ангелина Стречина, Олег Гаас, Анна Чурина, Марк-Малик Мурашкин, Дарья Жовнер, Никита Тарасов, Стася Толстая, Владислав Миллер, Полина Гухман, Александра Киселева, Алина Алексеева, Саша Савельева, Сергей Филин и Мария Прорвич, Ксения Утехина, Ярослав Могильников, Ксения Суркова, Максим Дрозд, Ольга Смирнова, Алена Свиридова, Александр Новиков, Виктор Набутов, Анна Ещенко, Анастасия Имамова, Родион Газманов, Агния Кузнецова, Михаил Богдасаров, Денис Матросов, Мария Порошина, Ирина Безрукова, Ирина Гринева и многие, многие другие. Одними из последних приехали допоздна работавшие на фестивале члены жюри Дарья Екамасова, Иван И. Твердовский, Анна Банщикова и иностранные участники ММКФ.

Церемония началась с яркого музыкального номера от Лео Канделаки – актера и музыканта, чье творчество органично вписывается в концепцию приема. Выступление, наполненное энергией и внутренней силой, задало тон всему торжеству, подчеркнув многогранность талантов, которыми славится российское кино.

Музыкальная программа премии «Аванс» продолжила эту линию, представив трио AY YOLA. Артисты исполнили несколько композиций, включая знаковый трек Hamay, завоевавший признание в чартах России и Центральной Азии. В их музыке вековые образы, рожденные звучанием курая, кубыза и домбры, органично сочетаются с современными электронными ритмами. Неслучайно композиции AY YOLA вошли в саундтрек к фильму «Август», удостоенный премии «Золотой орел» 2026 года.

В финале программы выступила яркая актриса, певица и телеведущая Валерия Астапова, известная по сериалам «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Девушки с Макаровым», «Химкинские ведьмы» и выступающая на сцене под именем LERA. Ее голос стал гармоничным аккордом, объединившим все художественные линии церемонии. Ну а закончил вечер танцевальный сет музыканта и диджея Саши Борна.