17 мая Концертный зал имени Чайковского превратится в звуковой портрет Америки первой половины XX века. Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением американского дирижера Кристиана Кнаппа предложит слушателям «звуковой коктейль» из кантри, блюза, балета и мюзикла.

Программа - это калейдоскоп жанров, отражающий многообразие американской культуры: от аппалачских холмов до уличных ритмов Нью-Йорка.

Открывает вечер «Весна в Аппалачах» Аарона Копленда — пасторальная симфония, пропитанная кантри и спиричуэлсами, где скрипки и флейты оживают под дыханием весеннего ветра. Далее - культовая «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина. Здесь солирует харизматичный пианист Энджел Вонг (США), лауреат Международного конкурса имени Чайковского. Один из самых ярких талантов нового поколения, Вонг выжмет из фортепиано все оттенки блюзовой тоски и свинга.

Американцы чтут Игоря Стравинского как своего национального героя - так же, как россияне видят в нем классика. Его балет «Игра в карты», написанный для труппы «Американ балле» и поставленный в «Метрополитен-опера», добавит вечеру иронии и шарма. Стравинский сам описывал его как романтический Баден-Баден с эхом Россини, Мессаже и Иоганна Штрауса.

Кульминация - Симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна. Румба, мамбо и ча-ча-ча взорвут зал неудержимым драйвом, доведя эмоции до кипения. Яркие комментарии модного ведущего Ярослава Тимофеева сделают вечер еще более живым и запоминающимся.

Кристиан Кнапп, ученик легендарного Ильи Мусина и дирижер Мариинского театра уже 15 лет, делится мыслями: «Современная американская музыка - это палитра стилей, такая же многогранная, как сама Америка. Джаз, рок, техно, мультикультурные традиции - все сплетается в единый коктейль».

Энджел Вонг тоже не просто американец: с 9 лет он живет в Москве, свободно говорит по-русски, обожает Третьяковку и балет Большого. «Для артиста главное — дарить радость и служить искусству. Музыка объединяет нас, делает добрее, независимо от границ», — говорит пианист.

«Американцы по рождению, русские по духу — идеальные проводники в эту музыку. Они открывают новые грани классики и строят мосты между мирами», — подчеркивает Алексей Пилюгин, глава концертного агентства «Интермеццо».

Этот вечер — не просто концерт, а путешествие в сердце американской мелодики.