Во Владимире индустрия красоты и моды собрала своих на главной площадке города — в Центре культуры и искусства на Соборной прошёл форум «Мой бизнес. Красота. ПРО», который объединил дизайнеров, бьюти‑предпринимателей, экспертов, наставников и женщин, готовых начать свой путь в креативном бизнесе.

С утра гости форума отмечали, что атмосфера здесь — как на стыке модного показа и делового клуба: welcome‑кофе, работающая весь день экспозиция BEAUTY‑EXPO, показы владимирских дизайнеров в деловом и вечернем стиле и параллельно — плотная линия выступлений о будущем индустрии.

Женская энергия и поддержка

Форум открылся приветствиями от председателя Законодательного Собрания Владимирской области Ольги Хохловой, министра предпринимательства и туризма региона Юлии Бояркиной, президента Общероссийской «Ассамблеи женщин‑руководителей» Людмилы Хохлачёвой и врио бизнес‑омбудсмена Виктории Кулыгиной.

Ольга Хохлова задала эмоциональный тон встрече:

«Индустрия красоты — это не только про эстетику, это про рабочие места, самореализацию женщин и новую экономику региона. Наша задача — чтобы каждая история успеха во Владимирской области получила поддержку и масштаб».

Юлия Бояркина: красота как часть бренда региона

Министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина связала тему красоты с туристическим и предпринимательским потенциалом региона:

«Для нас beauty‑ и fashion‑сектор — это часть большого бренда Владимирской области. Турист приезжает не только за историей и архитектурой, он хочет увидеть современные локальные бренды, сервис и атмосферу. Чем сильнее наше креативное сообщество, тем привлекательнее регион».

Людмила Хохлачёва: женское лидерство

Президент Общероссийской «Ассамблеи женщин‑руководителей» Людмила Хохлачёва подчеркнула:

«Женщины‑руководители сегодня — это золотой кадровый фонд страны. Индустрия красоты и моды даёт нам уникальную возможность проявить себя как лидеры, создатели рабочих мест и авторы социальных изменений. Важно, чтобы ни одна активная женщина не оставалась одна на своём пути».

Виктория Кулыгина: бизнес под защитой

Врио уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области Виктория Кулыгина добавила в дискуссию ощущение безопасности:

«Каждый салон, каждый бренд, каждое маленькое ателье — это живой бизнес с людьми за ним. Моя задача — чтобы предприниматель знал: если нарушены его права, он не остаётся один. Красота должна развиваться в правовом и безопасном поле».

Антон Алфер: мода и нейросети

Один из ожидаемых спикеров — президент Федерации «МОДА.РФ», генеральный директор ALFER.GROUP, основатель онлайн‑медиа MODA.RU и отраслевой платформы FASHION.RU Антон Алфер. Он вывел разговор о моде за рамки подиума и витрин — в область исскуственного интеллекта, технологий и цифровых инструментов для индустрии моды, дизайна и красоты.

«Мода давно стала цифровой: искусственный интеллект уже сегодня помогает брендам точнее понимать своего клиента, формировать ассортимент, создавать контент и снижать издержки на каждом этапе — от эскиза до продажи», — отметил Антон Алфер.

Он акцентировал, что для региональных марок это шанс «перепрыгнуть этажи» развития: использовать нейросети для визуала, стилизации, анализа трендов и маркетинга, не тратя огромные бюджеты.

Екатерина Горькова: семья как внутренняя опора

Особенно эмоциональным моментом форума стало выступление Екатерины Горьковой, эксперта в области свадебной и вечерней моды и руководителя салона BELFASO в Нижнем Новгороде. Она вышла на сцену не только как профессионал fashion‑рынка, но и как мотивационный спикер, для которого тема семьи и личной жизни — в приоритете.

Со сцены Екатерина говорила не о трендах, а о внутренних опорах:

«Жизнь твоя внутренняя с детками, с молодым человеком, с мужем — вот это на самом деле самое полноценное и самое прекрасное, что есть в нашей жизни. Женщина начинается именно с этого. Поэтому, когда вы полюбили свою личную жизнь, и на работе у вас всё будет намного легче».

Для неё человек, работающий в моде, не сводится к внешнему образу. В своих тезисах Екатерина последовательно возвращала разговор к тому, с чего, по её словам, «вообще начинается женщина» — к дому, близким и умению ценить личную жизнь как главную ценность, а не приложение к карьерному успеху.

Форум как fashion‑сообщество

В программе форума — выступления креативного дуэта Валерии Старчевой и Юлии Труниной («На свежую голову») о том, как давать гостю больше, чем он ожидает, блок о бьюти‑контенте и нейросетях с экспертом Павлом Бесхитровым, обсуждение личного бренда в бьюти‑индустрии, цифровые решения от Сбера, IT‑продукт «Красотуля» для салонов, а также разбор новых санитарных норм и правил рекламы в сфере красоты.

Каждый из спикеров смотрел на индустрию через свою оптику, но с одной общей мыслью:

«Красота — это про людей. И если предприниматель чувствует поддержку и видит понятные инструменты развития, он начинает смелее экспериментировать, расти и создавать новые продукты для своих клиентов», — прозвучало на одной из дискуссий форума.

Форум «Мой бизнес. Красота. ПРО» стал не просто серией выступлений, а точкой сборки владимирского сообщества: дизайнеров, мастеров, владельцев салонов, экспертов по цифровым сервисам и представителей власти. И именно такое живое, эмоциональное объединение — лучший старт для того, чтобы владимирские бренды моды и красоты прозвучали гораздо громче, чем раньше.