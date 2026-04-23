С 16 по 18 апреля 2026 года в Париже состоялся 11-й сезон Modest Fashion Week by Think Fashion — одной из ведущих международных платформ в сфере modest fashion (скромной моды). Мероприятие объединило дизайнеров, байеров, представителей СМИ и лидеров мнений более чем из 20 стран. Площадкой трёхдневного события стал исторический Hôtel Le Marois.

Российские бренды на международной арене

Ярким акцентом программы стало участие российских брендов из Ингушетии и Чечни, представивших концептуальные коллекции, демонстрирующие разнообразие стилей скромной моды и её особенности в различных регионах России.

Arsumerzaeva Maryam (Россия, Чеченская Республика) — коллекция «AM» дизайнера Марьям Арсумерзаевой, включающая изысканные авторские головные уборы и концептуальную одежду архитектурного кроя из премиальных материалов, была представлена в первый день PMFW by Think Fashion.

Aynaeva (Россия) — семейный свадебный дом из Ингушетии, органично сочетающий культурное наследие региона с современными решениями в свадебной моде.

Gvileti & Pkhamat (Россия) — капсульная коллаборация, вдохновлённая региональными традициями, объединившая трикотаж ручной работы из премиальной пряжи и авторские сумки и аксессуары, раскрывающие древнюю культуру ингушского народа.

«Российские бренды продемонстрировали высокий уровень, представив сильные и разнообразные коллекции, которые получили положительный отклик как со стороны профессионалов индустрии, так и гостей мероприятия. Их участие подчеркнуло культурное многообразие регионов России и стало примером эффективной культурной дипломатии.

Мы уделяем особое внимание отбору участников и на протяжении нескольких месяцев сопровождаем бренды в подготовке: проводим консультации и ведём совместную работу для достижения максимального результата.

Я искренне горжусь нашими дизайнерами, которые уже не впервые представляют свои работы на международной неделе скромной моды, но каждый раз делают это ярко и успешно», — отметила Диляра Садриева, сооснователь и руководитель Modest Russia.

Платформа Modest Russia на протяжении 10 лет является стратегическим партнёром Global Modest Fashion Weeks в России и СНГ и проводником российских брендов в сегменте modest на международную арену.

Три дня деловой программы: от экспертной повестки к коммерческим результатам

Деловая программа PMFW by Think Fashion 2026 охватила ключевые аспекты развития индустрии. В первый день состоялись панельные дискуссии, посвящённые роли цифровых инфлюенсеров и искусственного интеллекта в моде, а также перспективам люксового сегмента в скромной моде.

Заключительный день носил прикладной и деловой характер: эксклюзивный B2B-шоурум, прямые переговоры с ретейлерами, сессии для контент-креаторов и распродажа подиумных образцов превратили площадку в эффективный инструмент международного развития брендов.

«Мы гордимся тем, что создали платформу, которая не только демонстрирует дизайнерские коллекции, но и способствует выстраиванию долгосрочных партнёрств, открывая брендам возможности для устойчивого роста на глобальном рынке», — подчеркнула Озлем Шахин, генеральный директор Modest Fashion Weeks by Think Fashion.

О Modest Fashion Week by Think Fashion

MFW — пионер формата «недель скромной моды» и одна из ведущих международных платформ, объединяющих дизайнеров, байеров, представителей медиа и инфлюенсеров со всего мира. С 2016 года проведено 11 сезонов в Лондоне, Дубае, Абу-Даби, Стамбуле, Эр-Рияде, Амстердаме, Джакарте и Париже.

О Modest Russia

Modest Russia — платформа, специализирующаяся на развитии, поддержке и продвижении индустрии скромной моды, раскрывающая культурное разнообразие и творческий потенциал регионов России на глобальном уровне.

