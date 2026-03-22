В шестой день Московской недели моды Сергея Сысоева чествовали не только как одного из ключевых российских дизайнеров, но и как автора бренда с 30‑летней историей. Юбилейная коллекция, показанная в Манеже, выстроена вокруг образа семейной усадьбы и мечты о её возрождении: на подиуме слышится «музыка дома» — тот самый саундтрек, который, по замыслу дизайнера, доносится сквозь трещины стен и забитые окна.​

Фирменные приёмы модного дома читаются сразу: закрытые силуэты, продуманный декор и чёрно‑белая гамма, к которой добавляются нюансные оттенки. Длинные летящие платья из шёлка напоминают о салонной жизни прежних хозяев, а гипсовые розетки и элементы лепнины становятся принтами не только на одежде, но и на столовом фарфоре из серии «Волшебный сад» — продолжении пятилетнего совместного проекта Sergey Sysoev и Императорского фарфорового завода.​

Коллекция богата фактурой: рустикальные флоральные аппликации, авторские трикотажные поверхности, архитектурное кружево, на котором «осыпавшиеся» колье превращаются в графичный декор. Мятый шёлк и фатин прячутся под кашемировыми пальто, жаккардовые ткани появляются и в женских, и в мужских образах, уравнивая степень роскоши двух линий. В итоге юбилейный показ Сергея Сысоева на Московской неделе моды звучит как манифест «тихой роскоши по‑русски» — не про демонстрацию статуса, а про уважение к памяти, дому и тщательно собранным деталям.​

Фото: Виктор Бойко.

