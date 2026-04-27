Бренд «Душегрея» стал хедлайнером Estet Fashion Week, представив новую pret-a-porter коллекцию «Садко» — чувственное и многослойное высказывание о пути к себе через призму русского культурного кода.

В основе коллекции — переосмысление одной из самых поэтичных былин. Однако «Садко» в прочтении бренда — это не буквальный пересказ, а эмоциональная история о выборе, внутреннем поиске и возвращении к собственным истокам. Показ выстроен как цельное сценическое действие, где мода, музыка и пластика моделей соединяются в единую драматургию.

Особое звучание проекту придала музыка композитора Алексея Палагина, вдохновлённая казачьей былиной «Не по морю». Саундтрек стал полноценным участником повествования, усиливая эффект погружения и создавая ощущение движения — от глубины к свету, от искушения к обретению.

Открытие показа доверили актрисе Серафиме Низовской — давнему другу бренда. Её появление в образе морской царевны задало тон всей истории: хрупкий, мистический, почти сказочный. По признанию самой актрисы, выбранное платье стало любовью с первого взгляда — и этот личный импульс считывался в каждом движении на подиуме.

Финал получился особенно символичным: показ закрыла юная актриса Антонина Бойко, известная по фильму «Огниво». В образе новгородской княжны она воплотила ключевую идею коллекции — чистоту, надежду и возвращение к себе. Незадолго до выхода актриса призналась, что роль царевны была её детской мечтой — и в этот вечер мода стала пространством её реализации.

Коллекция структурирована как три главы одного повествования:

— «Новгородская княжна» — о корнях и любви

— «По морю синему» — о пути и поиске

— «Искушение Востоком» — о выборе и соблазне

Фирменные принты «Душегреи» традиционно играют ключевую роль: в них зашифрованы птицы, волны, орнаменты и мифологические образы, формирующие визуальный язык, в котором прошлое органично сосуществует с настоящим.

Среди гостей показа — Яна Поплавская, Татьяна Абрамова, а также постоянные друзья и клиенты бренда, формирующие его культурное сообщество.

Бренд выразил благодарность команде Estet Fashion Week за возможность выступить в статусе хедлайнера, модельному агентству Top Secret — за высокий уровень подиумной работы, а команде Валерии Куцан — за создание бьюти-образов, дополнивших художественную концепцию показа.

Фотографии: Дмитрий Бабушкин (подиум), Юлия Ханина (бэкстейдж).