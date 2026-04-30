В центре сюжета история о любви и вере, способной преодолеть любые испытания. Центральный образ — платок, наделенный волшебной силой.

Фантазийное путешествие сквозь время и пространство начинается на Урале - месте магических трансформаций.

Зритель вовлекается в череду сказочных событий и волшебных превращений.

Знаковые образы сказителя Павла Бажова, яркие краски художественных промыслов регионов, богатый фольклор и духовные смыслы предстают в завораживающем калейдоскопе.

Платок как хранитель традиций и народной мудрости выступает связующей нитью, путеводителем и оберегом.

Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив и приурочен к Году единства народов России.

Фильм создан при помощи искусственного интеллекта нейровизуализатором Марго Каревой.

Автор идеи: дизайнер, основатель проекта «Русские в моде», популяризатор российской культуры Нина Ручкина.

Искусствовед-консультант: Анастасия Астраханцева

Автор изображения: Марго Карева