В салонах появились актуальные пляжные коллекции от знаменитых мировых брендов: Lise Charmel, Antigel, Gottex, Melissa Odabash, Shan, MaryanMehlhorn, Pin-Up Stars, Aubade, Chantelle, marlies|dekkers и Watercult.

Среди новых модных имен выделяется молодой греческий бренд Kióhne. Его философия – баланс противоположностей: архитектурный геометрический дизайн гармонично сочетается в коллекциях с мягкими средиземноморскими мотивами.

Еще одна интересная новинка – американский бренд летней одежды Las Sureñas, основанный тремя подругами с уругвайскими и аргентинскими корнями. Марка придерживается принципов медленной моды, делая акцент на вневременном стиле, премиальном качестве и оригинальных принтах, создающих неповторимый колорит.

Второй год подряд восхищают коллекции талантливого молодого художника из Сан-Паулу Фабио Юкио, в этот раз его вдохновением стали морская стихия, японская графика и аниме.

В этом сезоне пляжная мода удивляет контрастами: с одной стороны беззаботный бохо-шик с легкими юбками, платьями и купальниками, украшенными вышивкой, бисером и этническими узорами, с другой – изысканный аристократический минимализм в духе европейских курортов 50-60-х годов. Вдохновение дальними странствиями воплощают яркие цветочные, тропические и анималистические принты, а для пляжных вечеринок дизайнеры подготовили гламурные модели со стразами, аппликациями и стильной перфорацией.

Ценителям комфорта дизайнеры предлагают купальники из фактурных технологических тканей, в том числе универсальные размеры и удобные варианты для пышных форм.

Завершить образы помогут актуальные новинки из коллекций пляжной одежды: ажурные и вязаные туники, комфортные платья-рубашки и лаконичные брючные ансамбли.