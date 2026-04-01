Индустрия событий сейчас переживает эпоху перемен. Время технологических инноваций, новых форматов и социальной ответственности. Об этом - в разговоре с Юлией Жоля, продюсером премии “Событие года” и президентом НАОМ (Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий), лидером рынка и экспертом в сфере событийного туризма.

Тренды и трансформация отрасли

Вопрос. Какие основные тренды сейчас формируют индустрию мероприятий?

Ответ (Юлия Жоля). Если коротко, отрасль сегодня живёт в трёх ключевых векторах: цифровизация, устойчивое развитие и смысловая глубина проектов. Я вижу, как даже классические офлайн‑форматы становятся «цифровыми оболочками» — с аналитикой, трекингом поведения аудитории, онлайн‑расширением охвата. Параллельно растёт запрос на экологичность: от уменьшения одноразового пластика до продуманной логистики, которая сокращает углеродный след мероприятия. И, наконец, события перестали быть просто «праздником» — они превращаются в инструмент работы с повесткой, ценностями и репутацией, как для бизнеса, так и для городов.

Цифровизация, ИИ и новые технологии

Вопрос. Как искусственный интеллект и технологии интегрируются в работу индустрии?

Ответ. Для меня ИИ сегодня - не про «замену людей», а про усиление компетенций команды. Мы уже используем алгоритмы в аналитике аудитории, прогнозировании спроса и даже в моделировании разных сценариев посетительских потоков. ИИ помогает быстро прототипировать концепции, тексты, визуальные образы, но ключевой творческий отбор всё равно остаётся за продюсером. Плюс технологическая часть - системы навигации, персонализированные рекомендации, умные платформы регистрации - делает опыт участника более точным, комфортным и адресным.

Вопрос. Какие инновации - VR, метавселенная, новые форматы взаимодействия — станут ключевыми в ближайшие годы?

Ответ: Я скептически отношусь к технологиям как к самоцели и не считаю VR, AR и метавселенные массовым ответом для индустрии - это, скорее, узконишевые инструменты для отдельных сообществ и задач. Куда более важным трендом я вижу геймификацию во всех её проявлениях: от лёгких механик вовлечения до сложных игровых сценариев, которые проходят через всё путешествие участника — до, во время и после события. Сюда же относятся биометрические и поведенческие технологии, которые по пульсу, мимике, взгляду, уровню активности дают быстрый цифровой фидбек об эмоциональной реакции гостей и позволяют точнее оценивать программу и активности. Эти решения уже существуют и частично тестировались на крупных мероприятиях, но их широкое внедрение тормозит высокая стоимость и необходимость оптимизации себестоимости, поэтому они будут приходить постепенно, по мере удешевления и тиражируемости.

Социальная и культурная повестка

Вопрос. Как крупные события помогают формировать социальную и культурную повестку?

Ответ. События давно перестали быть только про развлечения - это площадка, где общество проговаривает важные смыслы и проверяет на прочность ценности. Через фестивали, городские форумы, отраслевые премии мы видим, какие темы выходят на первый план: устойчивое развитие, инклюзия, региональное развитие, культурная идентичность, поддержка локальных сообществ. Когда в шорт‑лист национальной премии попадают проекты регионов, благотворительные инициативы, события в сфере КСО, это прямой сигнал рынку: такие темы — уже новая норма, а не «социальное дополнение» к формату.

Вопрос. Как события влияют на укрепление сообщества и социальную ответственность?

Ответ. Хорошее событие всегда строит не только программу, но и комьюнити вокруг себя, даёт людям ощущение причастности и общей цели. Внутри НАОМ мы видим, как отраслевые форумы и премии объединяют агентства, подрядчиков, бренды, власти и образовательные структуры в одну экосистему. Через специальные номинации, благотворительные проекты и КСО‑инициативы премии формируют мягкий стандарт ответственности, к которому участники стремятся, и тихо повышают планку качества для всей индустрии.

Инициативы НАОМ и роль премий

Вопрос. Какие инициативы или проекты вы реализуете или поддерживаете для развития отрасли?

Ответ. Как президент НАОМ, я концентрируюсь на трёх направлениях: консолидация рынка, развитие компетенций и инфраструктура признания. Ассоциация объединяет организаторов, подрядчиков, корпоративных заказчиков и выступает площадкой для постоянного диалога отрасли. Мы развиваем образовательные программы совместно с вузами, в том числе с ведущими университетами, а также курируем проекты для молодых специалистов и студентов. Отдельное направление - премии и форумы, такие как «Событие года» и «Многогранность», которые фиксируют стандарты и дают отрасли понятную систему координат.

Стратегии адаптации к новым реалиям

Вопрос. Какие стратегии должны применять организаторы, чтобы адаптироваться к новым реалиям?

Ответ. Во‑первых, признать, что отрасль стала намного более сложной: растут требования к безопасности, устойчивости, качеству сервиса и экономике проекта. Организаторам важно выстраивать системную аналитику: считать эффективность, понимать настоящую ценность события для бизнеса или территории, смотреть на вовлечённость и поведение участников, а не ограничиваться «красивыми фото». Во‑вторых, нужно переходить от конкурентного мышления к партнёрскому: объединяться с другими игроками, городами, брендами, чтобы создавать более сильные и устойчивые форматы, где технологии работают на гибридность, интерактивность и персонализацию, а не ради «эффекта вау».

Вопрос. Как вы видите развитие отрасли через 5–10 лет?

Ответ. Я ожидаю более чёткой профессионализации, усиления роли ассоциаций и рост влияния событийной индустрии на креативную экономику. Премии и рейтинги будут определять доверие к игрокам так же сильно, как кейсы и личный бренд, задавая прозрачные критерии качества. При этом события станут более гибридными, интерактивными и персонифицированными: одно ядро - несколько уровней участия и сценариев, от локального офлайна до глобального онлайн‑участия и цифровых сообществ вокруг события. Технологии будут всё больше «обращаться к конкретному человеку»: персональные маршруты, разные степени вовлечённости, подбор контента и активности под интересы и поведение участника - во многом через геймификацию и продвинутую аналитику данных.

Личные качества лидера и продюсера

Вопрос. Какие личные качества и навыки особенно важны для успешного продюсера и лидера?

Ответ. Я убеждена, что главный навык продюсера — это системное мышление: способность держать в голове тысячи деталей и при этом не терять главную цель проекта. Не менее важны устойчивость к стрессу и умение быстро принимать решения в условиях неопределённости — ивент всегда живёт «здесь и сейчас». Для лидера отрасли добавляются ещё эмпатия и способность слышать разные стороны — агентства, подрядчиков, заказчиков, государство — и находить баланс интересов. И при этом продюсер‑лидер должен быть визионером: улавливать зарождающиеся тренды, чувствовать, куда поворачивает ветер перемен, что скоро будет в дефиците и в запросе, и на горизонте до 10 лет представлять, как это может выглядеть в индустрии. Благодаря системному мышлению он должен уметь «прокладывать дорогу» в это будущее — для своей команды, проектов и рынка в целом.

Вопрос. Какие практики помогают вам сохранять мотивацию, креативность и лидерство?

Ответ. Я сознательно выстраиваю себе режим «наблюдателя»: регулярно посещаю чужие мероприятия, смотрю на них глазами участника, клиента, подрядчика. Сильно помогает работа в жюри разных премий — ты постоянно видишь лучшие кейсы, свежие идеи, новые имена и понимаешь, куда движется отрасль и какие подходы начинают работать. Ещё один источник ресурса — образовательные проекты с молодёжью: их смелость и отсутствие страха «сделать не так» часто вдохновляют меня сильнее любых тренд‑репортов и помогают смотреть на рынок чуть дальше текущей повестки.

Вопрос. Какие советы вы бы дали молодым профессионалам, начинающим в индустрии?

Ответ. Мой первый совет - не искать «волшебный» проект, а искать возможность быть полезным в любой задаче: от регистрации до концепции, от отчётности до геймифицированных механик вовлечения. Отрасль очень быстро считывает вовлечённость и отношение к делу. Второй совет - обязательно вступать в профессиональные сообщества, ходить на отраслевые форумы, участвовать в премиях и волонтёрских программах: так вы ускоряете свой рост в несколько раз и лучше понимаете реальную планку рынка. И третье, учиться говорить на языке бизнеса: понимать цели клиента, цифры, показатели эффективности и уметь объяснить, какой именно опыт вы создаёте для людей и почему он важен.

Премия «Событие года»: замысел и уникальность

Вопрос. Чем премия «Событие года» отличается от других мероприятий в индустрии?

Ответ. «Событие года» задумывалась как отраслевой «Оскар», который фиксирует лучшие практики по всей России и задаёт стандарты рынка. Её уникальность — в широте охвата: в шорт‑лист ежегодно попадают проекты из самых разных сегментов — корпоративные и маркетинговые мероприятия, городские фестивали, благотворительные и КСО‑инициативы, спортивные и культурные события. Для профессионального сообщества это не просто церемония, а точка сборки отрасли, где видны тренды, смыслы и лица, определяющие повестку.

Вопрос. Как происходит отбор номинантов и победителей? Какие критерии учитываются?

Ответ. Отбор идёт в несколько этапов: сначала заявки, затем формирование шорт‑листа, после чего проекты защищаются перед жюри. Важны не только масштаб и бюджет, но и оригинальность концепции, качество реализации, технологичность, устойчивость, социальное и культурное значение. Жюри формируется из представителей крупнейших компаний страны и экспертов отрасли, что обеспечивает мультиролевую оценку — и со стороны брендов, и со стороны профессионалов событийного рынка.

Вопрос. Какие аспекты делают событие достойным победы?

Ответ. Побеждает не просто яркий проект, а событие, которое меняет реальность вокруг себя. Это может быть город, который через фестиваль запускает событийный туризм и создаёт новый приток гостей; корпоративный форум, который трансформирует культуру компании; благотворительное событие, которое меняет отношение к социальной теме. Важен баланс: стратегия, идея, креатив, продюсерская точность, технологичность и заметный эффект для людей и территорий.

Влияние премии на бизнес и рынок

Вопрос. Как победа или номинация влияет на бизнес и репутацию организаторов и участников?

Ответ. Для многих агентств и заказчиков попадание в шорт‑лист или победа — это качественный скачок в позиционировании. Компании, отмеченные премией, становятся для рынка референтами, на них ориентируются и клиенты, и коллеги. Для регионов и городов это дополнительный аргумент в диалоге с инвесторами и туристическими стратегами. А для внутренних команд — мощная нематериальная мотивация и повод закрепить успешные практики.

Вопрос. Какие отзывы вы получаете от участников и победителей?

Ответ. Часто слышу, что участие в премии помогает «переписать» отношение к своему продукту: команды впервые системно собирают результаты, считают эффекты, оформляют кейсы. Многие отмечают networking‑эффект: на церемонии и деловой программе рождаются новые партнёрства, совместные проекты, межрегиональные коллаборации. Для нас это лучший показатель того, что премия работает как инструмент развития отрасли, а не только как красивая церемония.

Тренды среди номинантов и новые форматы

Вопрос. Какие тренды вы отмечаете среди номинантов в последние годы? Какие события сейчас выделяются?

Ответ. Мы явно видим рост числа проектов в сферах корпоративной коммуникации, КСО и социально‑культурных инициатив. Всё больше заявок приходит от регионов, где события становятся драйвером туризма и развития территории, а не просто «развлечением выходного дня». В шорт‑лист выходят проекты, которые смело экспериментируют с форматами: от иммерсивных форумов до многоуровневых фестивалей, сочетающих деловую, образовательную и культурную программы.

Вопрос. Экспертно: какие новые форматы или темы начинают доминировать на премии?

Ответ. Мы наблюдаем усиление нескольких направлений: событийный туризм, ESG‑повестка, развитие локальных сообществ и интеграция технологий в участнический опыт. Всё чаще появляются проекты, где событие — лишь вершина айсберга длинного цикла коммуникации: до и после ивента идёт работа в цифровых сообществах, образовательных программах, медиа. Для меня это знак зрелости рынка и его движения к более осознанным, долгосрочным форматам.

Роль премии в развитии индустрии

Вопрос. Как, по вашему мнению, премия способствует развитию индустрии и стимулирует инновации?

Ответ. Премия создаёт пространство здоровой конкуренции и прозрачной экспертизы: каждый видит, по каким критериям оценивают проекты, и может соотнести с ними свою работу. Мы фактически формируем каталог лучших практик года, на который ориентируются агентства, бренды, регионы. Для подрядчиков и площадок в этом смысле очень показателен и дополнительный проект — «Многогранность», где оценка идёт через призму профессионального организатора и формируется рейтинг надёжных партнёров для индустрии.

Вопрос. Есть ли случаи или победители, которые запомнились вам особенно?

Ответ. Меня всегда трогают истории региональных и социальных проектов, которые «выстреливают» без огромных бюджетов, но с мощной идеей. Например, когда небольшой город через фестиваль собирает десятки тысяч людей и запускает новый туристический поток, а после события меняется инфраструктура и качество жизни. Или когда корпоративное мероприятие превращается в реальный социальный проект, поддерживающий локальные сообщества. В такие моменты особенно ясно, ради чего мы делаем премию и почему события - это гораздо больше, чем один вечер.