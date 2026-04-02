Мода для меня – это не про гламур, а про постоянную работу, исследования и поиск смыслов и творчества. Я Мария Юшенкова, мне всего (уже) 20 лет.

Очень люблю контролировать весь процесс создания вещей — от самых первых набросков в скетчбуке до конструирования, пошива всей коллекции.

За последние несколько лет я успела попробовать себя в самых разных направлениях. Мне было интересно погрузиться в театральную среду, и мои эскизы к балету «Петрушка» заняли первое место на международном конкурсе «ADRENALINA TEATRALE». Я работала с национальными мотивами в коллекции «Шабат-шалом», с которой выиграла ETNOMODA IBEFF 2021 и взяла Гран-при на фестивале FASHION STYLE, в Туле. Пробовала силы в экологичной моде на «Адмиралтейской игле», брала грант всероссийского конкурса «Лидеры Моды» за работу с культурным кодом и побеждала на Московском Международном конкурсе молодых дизайнеров. Звание лучшего дизайнера Евразии в своей возрастной категории стало для меня подтверждением: то, что я делаю, возможно, действительно откликается людям!

Но сейчас все мои мысли заняты последней мужской коллекцией «ИСТОКИ». Она получилась для меня самой личной.

Всё началось с того, что я просто рассматривала старые семейные фотографии. Мои предки родом с донских земель, из нынешней Ростовской области. Я начала просматривать архивы, и меня затянула история донского казачества — их быт, традиции и, конечно, костюмы. Захотелось сделать что-то на стыке прошлого и настоящего: взять парадный казачий костюм и соединить его с понятными, актуальными трендами мужской моды. Без театральщины, так, чтобы это можно было носить в современности.

Если присмотреться к костюмам из «Истоков», заметите, что в их основе лежит обычный прямоугольник. Для меня это символ надежности, мужской силы и спокойствия. Я использовала прямые линии, кое-где подчеркнула талию (как это делали казаки), добавила активную клетку и тяжелые, но лаконичные металлические броши с геометрическим узором.

На подиуме фестиваля FASHION STYLE я решила выпускать парней-моделей парами. В казачьей культуре очень важно чувство плеча, общность, братство, и мне хотелось передать это зрителям. Я стремилась показать естественную мужскую стать, правильную гордость и достоинство. Это 2025 год – Тула. Спасибо организаторам конкурса за атмосферу творчества, добра и внимательного отношения ко всем молодым дизайнерам!

Коллекция заняла первое место. Главным призом для меня стало приглашение в финал престижного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт».

Это не просто галочка в портфолио или очередное мероприятие. Я вложила в «Истоки» историю своей семьи и очень много труда. Конечно, всего этого пути и этих побед не случилось бы без колоссальной поддержки моих родных, которые всегда в меня верили, и без моего преподавателя, чьи советы, терпение и наставничество помогали мне расти профессионально. Огромное им за это спасибо! Опираясь на эту поддержку, я четко вижу свою главную и вполне конкретную цель сейчас — не просто поучаствовать, а покорить «Русский Силуэт». И я сделаю для этого всё, что в моих силах.

Подходит к концу третий курс Школы Дизайна НИУ ВШЭ, направление «Мода». Не легко, но интересно очень: много нового, может быть неординарного, получено за это время.

Я член Союза Дизайнеров Москвы и, надеюсь, в будущем обладатель своего бренда – актуального, тонкого, небезразличного всем участникам.