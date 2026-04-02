20 марта 2026 года историческое сердце Петербурга — Большой Гостиный Двор — снова стало центром притяжения для тех, кто определяет тренды и ценит стиль. На втором этаже Невской линии прошёл REstart Галереи Моды — масштабное событие, отметившее перезапуск одного из главных fashion‑пространств города.

Обновлённая Галерея Моды предстаёт сегодня не просто торговой площадкой, а местом, где архитектурное наследие XVIII века встречается с эстетикой современной моды. Интерьеры, впитавшие почти двухсотпятидесятилетнюю историю, теперь наполнились коллекциями ведущих европейских брендов — MeiMeiJ, DExterior, Trussardi, Sportalm, Stone Island, Pal Zileri и других. Для гостей это стало своеобразным путешествием сквозь время, где традиции Петербурга обретают актуальное звучание.

«Мы стремимся сохранять живую связь времён, — отметил в приветственном слове генеральный директор АО “Большой Гостиный Двор” Максим Макеев. — Гостиный двор всегда был пространством жизни, торговли, общения. Сегодня важно, чтобы он продолжал развиваться и вдохновлять новое поколение».

Организационным партнёром выступило агентство CODE GROUP. Его руководитель Олеся Дмитриева подчеркнула, что «возрождение исторических площадок — важная миссия современного города: сохранять идентичность, но быть в ритме времени».

Вечер сочетал элегантность и интеллектуальную составляющую. Генеральный директор ATVS Fashion Group Татьяна Сибгатулина представила бренд Saint James, а легендарный историк моды Марина Скульская превратила презентацию в увлекательный диалог о моде как искусстве. Её выступление сопровождалось мини-дефиле — живая иллюстрация того, как в Галерее Моды гармонично уживаются разные эпохи и образы.

Первые гости могли воспользоваться эксклюзивными предложениями, консультациями стилистов и розыгрышем подарков от партнёров вечера, среди которых — HYAMATRIX, K.E.N. Natural Skincare, CHAMPAGNE, RHÉTT, Villa Jarvi и модельная студия Fashion Point. Информационную поддержку оказал портал GEOMETRIA SPB.

REstart Галереи Моды стал не просто открытием обновлённого пространства, а актом культурного обновления. Гостиный Двор снова заявил о себе как о месте, где встречаются красота, история и энергия нового времени.