Во второй день Московской недели моды в Манеже петербургский дизайнер Янис Чамалиди показал коллекцию «sacrum lux» — философское высказывание о священном и свете в чёрно‑белой гамме с вспышками красной клетки. Дизайнер делает ставку на гардероб‑трансформер: одно изделие может менять форму и способ носки, подстраиваясь под ситуацию и настроение.

Графичная чёрно‑белая база подчёркивает драматизм силуэтов, а красная клетка становится эмоциональным маркером коллекции. Такой подход превращает линейку в универсальный набор «живых» вещей, которые работают и в минималистичной, и в более театральной стилизации, оставаясь в пределах одного сезона.