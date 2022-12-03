Мероприятие состоялось 30 ноября в Атриуме Хлебного дома и стало специальным событием в рамках поддержки темы выставки «Путь Патимат. Женский мир в традиционном и современном искусстве Дагестана», которая открыта в Хлебном доме музея-заповедника Царицыно до 11 декабря 2022 года.

«Путь Патимат. Женский мир в традиционном и современном искусстве Дагестана» — это путешествие в удивительный мир дагестанской женщины в традиционной культуре. Путь Патимат ведёт нас от девочки к женщине, жене и матери, мастерице, защитнице, хранительнице рода и наследия женского мира Дагестана. Экспозиция формирует пространство, где зритель может остановиться, отгородившись от внешней суеты, и, подхватив ритм горской жизни, начать путь к глубокому в себе.

«В рамках параллельной программы выставки «Путь Патимат. Женский мир в традиционном и современном искусстве Дагестана» наш музей осваивает новые опыты работы с аудиторией, искусством и культурой Дагестана, и модный показ стал одним из самых ярких и необычных событий. Культурной институции важно не только сохранять материальное наследие прошлого народов России, но взаимодействовать с контекстом настоящего, изучать преломление народного искусства в искусстве современном. В этом смысле работа музея очень близка исканиям создателей брендов. Я искренне благодарю организаторов вечера за возможность показать Патимат наших дней – яркую и удивительно притягательную женщину», - считает куратор выставки Ксения Паршина.

Программа началась с презентации художественной инсталляции платков-картин премиального бренда VARISO.

VARISO - бренд аксессуаров, главной концепцией которого является сохранение наследия в призме новых реальностей.

Бренд официально сотрудничает с крупными музеями, экспонаты которых обретают вторую жизнь в полотне аксессуаров.

Коллекции VARISO связывают нас с культурой народов, представляя ее в совершенно новом прочтении. На показе в Царицыно была представлена часть основной коллекции VARISO – DAGESTAN.

Премиальный бренд ARSHAEVY представил на показе лимитированную коллекцию «Возрождение». При её создании дизайнеры вдохновлялись национальной эстетикой стиля горянок. Гости дефиле стали свидетелями возрождения образа женщины гор с присущей ей самобытностью и благородной утонченностью в контексте экспрессии современного ритма жизни.

Бренд ARSHAEVY был создан в 2017 году и быстро завоевал популярность не только в России, но и за рубежом. Компания продолжает динамично развиваться и сейчас уверенно выходит на рынок арабских стран.

«Гармонично соединять современность и историческое наследие, возрождать традиции, сохранив и подчеркнув аутентичность - все это требует особого подхода. И именно это было виртуозно выполнено брендами VARISO и ARSHAEVY на очень высоком уровне. Прошедшее мероприятие в музее-заповеднике Царицыно, кроме прочего, - возможность показать многогранность русского культурного кода, который составляют разные народы, населяющие Россию и потрясающие таланты, которые проживают в различных регионах, а также налаживание межкультурных и межрелигиозных связей»,– комментирует организатор мероприятия, Диляра Садриева, региональный директор международной организации Council Of Modest Fashion по России и СНГ, сооснователь платформы Modest Russia, modest fashion эксперт и аналитик.