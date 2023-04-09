22 и 23 апреля в Санкт-Петербурге в отеле GRAND HOTEL EMERALD, зал «Атриум» состоится неделя моды GEO FASHION WEEK 2023.

Проведением мероприятия, а также постпродакшеном занимается федеральный медиа-портал GEOMETRIA.

В рамках Fashion Week дизайнерам предоставляется уникальная возможность повысить узнаваемость своего бренда, за счет проведения масштабного события с именитыми гостями. А также:

- Профессиональная фото- видеосъемка от портала GEOMETRIA.

- Публикация интервью в глянцевом журнале GEO MAG.

- Взаимодействие с крупнейшими СМИ Санкт-Петербурга.

- Возможность осуществить продажу изделий в рамках модных показов.

- Сертификаты, подтверждающие участие в мероприятии.

- Площадка премиум-класса в самом центре города.

Гостей мероприятия ждет 2 дня модных показов, перформансов, подарки от спонсоров и партнеров мероприятия, модельное шоу, и даже возможность лично познакомится со знаменитыми инфлюенсерами, блогерами и владельцами бизнесов в fashion индустрии.

Одним из хедлайнеров показа GEO FASHION WEEK 2023 будет George Black - дизайнер, модельер, владелец собственного бренда.

Организаторы обещают незабываемые впечатления от мероприятия и возможность прикоснуться к миру моды, красоты, эстетики и светской жизни!

Контакт для связи: 8 (952) 389-47-86

Адрес: 6-я Советская ул., 12, GRAND HOTEL EMERALD

Билеты для гостей: portal-geopro.timepad.ru/event/2353084