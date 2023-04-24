20 апреля 2023 года в театре «Россия» прошла церемония открытия 45-го Московского Международного кинофестиваля. Киносмотр продлится до 27 апреля. Подробное расписание показов и билеты доступны на официальном сайте фестиваля.

В преддверии церемонии президент смотра режиссер, глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков провел традиционный брифинг. Он рассказал, что в этом году на ММКФ будет показано 222 фильма из 64 стран. Причем в производстве 61 фильма участвовали страны Европейского Союза. На сам фестиваль приехали, не считая участников из России, 128 человек из 35 стран.

«Любые кризисы открывают новые возможности, становятся не только временем потерь, но и приобретений. Совсем недавно я увидел картину «Треугольник печали», которая на меня произвела такое же впечатление, как «Квадрат» того же режиссера Рубена Эстлунда, отчасти, кстати, открытого ММКФ. В этих картинах я вижу трезвый взгляд на то, что происходит. И это вдохновляет и рождает надежду. Если же говорить про приобретения, то можно по-разному относиться к картине «Чебурашка», но это то кино, которое хотят смотреть люди. Сейчас выходит фильм «Вызов», который я пока не видел. Но это уникальный опыт, единственный в своем роде фильм, который сняла наша страна. В космосе, на орбите! И если такое происходит, то значит существует поиск нового, который и движет кинематограф», – отметил Никита Михалков.

В начале церемонии выступил помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский. Он зачитал приветственное слово Владимира Путина.

«На протяжении многих лет знаменитый Московский кинофестиваль по праву считается большим, ожидаемым событием для профессионалов и почитателей киноискусства. Он славится радушием и гостеприимством, особой, праздничной атмосферой, громкими именами участников и, конечно, служит настоящей творческой площадкой для делового и дружеского общения признанных мэтров и начинающих режиссёров, сценаристов, актеров», – сказано в приветствии Президента РФ.

Сам Мединский признался, что «в нашем мире, когда все меняется, приятно, что неизменным и стабильным остается такой островок, как Московский кинофестиваль, который во многом успокаивает».

На открытии церемонии был показан ролик, посвященный истории ММКФ, а ведущим выступил актер Егор Бероев. Он представил призы фестиваля, изготовленные ювелирной компанией Mercury, конкурсные программы смотра и жюри. Так, короткометражное кино будут оценивать кинематографист из Бангладеш Джуборадж Шамим, российская актриса Алена Бабенко и итальянский актер, режиссер, сценарист Джорджо Кунью. Лучший документальный фильм выберут российский режиссер Юлия Серьгина, корейский поэт, кинокритик, продюсер, режиссер Ким Джигон и одна из ведущих китайский постановщиц, бакалавр истории, магистр литературы, член Ассоциации кино Китая Хао Юнь. В жюри самого молодого конкурса «Русские премьеры», который появился на ММКФ только в прошлом году, вошли актриса Анна Снаткина, сценарист и продюсер Андрей Золотарев и режиссер Алексей Учитель.

В основном конкурсе ММКФ будет представлено 11 картин из 16 стран с учетом проектов совместного производства. «Святых Георгиев» за актерские и режиссерские работы, спецприз и главный – за лучший фильм – распределит жюри в составе российской актрисы Светланы Ивановой, казахстанской актрисы Самал Еслямовой, российского актера и продюсера Алексея Гуськова, колумбийского режиссера Сиро Герры. Председателем жюри основного конкурса выступает один из ведущих кинематографистов Индии Рахуль Равель. Именно ему по традиции президент смотра Никита Михалков вручил традиционную цепь с образом Георгия Победоносца.

«Наш премьер-министр Наренда Моди, у которого особые отношения с Россией, решил превратить Индию в ключевого игрока на международной арене – в результате чего Индия стала председателем БРИКС и ШОС. Наш глубокоуважаемый министр информации и телерадиовещания провел фестиваль стран ШОС и БРИКС. На обоих этих фестивалях я был председателем жюри, а среди моих коллег были отборщики ММКФ Иван Кудрявцев и Нина Кочеляева. Сегодня я стою перед вами в качестве председателя жюри Московского Международного кинофестиваля, и я горжусь этой возможностью. Тем более что президентом ММКФ является талантливый и признанный художник Никита Михалков. Мои коллеги по жюри – выдающиеся деятели кино. Вместе мы сделаем все возможное, чтобы распределить награды наилучшим образом», – отметил Рахуль Равель, после чего вместе с Никитой Михалковым объявил 45-й Московский Международный кинофестиваль открытым.

Первый приз смотра за покорение вершин актёрского мастерства и верность принципам школы К.С.Станиславского «Верю! Константин Станиславский» президент ММКФ Никита Михалков вручил Ирине Купченко.

«Все скрипки похожи друг на друга, но есть Страдивари – и это Купченко. Ее не всегда узнают на улице, но это позволяет ей быть абсолютно любой, при всем при этом никогда не изменяя себе как человеку», – сказал Михалков.

«У этой премии громкая формулировка, которая вызывает одновременно манию величия и комплекс неполноценности. И я точно знаю, что в профессиональном смысле я – плод усилий огромного количества людей. Это и авторы, словами которых я говорю в кино, и режиссеры, чьи идеи пытаюсь воплотить, и партнеры, которым я благодарна за каждую минуту, проведенную вместе. Но самая большая моя благодарность – зрителям. Потому что без вас мы – актеры – абсолютное ничто! Писатель может писать в стол, живописец складывать холсты в надежде, кто их когда-то увидят, и только актерам нужен живой человек в зрительном зале», – подчеркнула, получая награду, Ирина Купченко.

Продолжая свою традицию поддержки самых значимых культурных событий в России, ювелирная компания Mercury уже третий год выступает в роли официального партнера Московского Международного Кинофестиваля.

Ювелирная компания Mercury изготовила главные призы кинофестиваля: статуэтки, изображающие святого Георгия верхом на серебряном коне, поражающего копьем дракона. Фигура «Золотого святого Георгия» выполнена из позолоченного серебра, а фигура «Серебряного святого Георгия» — из серебра. Каменное основание статуэтки сделано из змеевика, на котором расположен золотой логотип Mercury. «Золотой святой Георгий» присуждается за «Лучший фильм конкурсной программы» и «За вклад в мировой кинематограф». Лауреаты в семи номинациях награждаются «Серебряными святыми Георгиями».

Компания также является автором цепи c тремя медальонами из позолоченного серебра, демонстрирующими главные символы Москвы: Спасскую башню, Собор Василия Блаженного и святого Георгия. Эта цепь олицетворяет символ «власти, мудрости и справедливости». В знак уважения и признания президент кинофестиваля передает ее новому председателю жюри Московского международного кинофестиваля.

Оригинальный дизайн отличает специальный приз «Верю. Константин Станиславский», который вручается за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского.