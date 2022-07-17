7 июня 2022 года состоялось официальное открытие флагманского магазина российского бренда белья Le Journal Intime. Пространство расположено по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 15.

«Мы очень рады открыть двери нашего нового магазина на самой центральной улице Москвы. Надеемся, что еще больше женщин узнает о бренде Le Journal Intime и навсегда откажется от неудобного белья, обретя новое качество жизни. Открытие магазина приурочено к презентации новой капсулы купальников, которая находит большой отклик и поддержку среди наших клиентов. Купальники войдут в постоянный ассортимент бренда, который будет расширяться и в сторону других категорий продуктов», — делятся основательницы бренда Le Journal Intime Наталья Войнич и Татьяна Валентович.

Интерьер магазина выполнен в знаковом стиле Le Journal Intime: сочетание небесных оттенков, каменной текстуры и изогнутых округлых золотистых форм олицетворяет естественность и многообразие женской красоты, транслируя основную идею бренда.

Магазин работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

На официальном открытии флагманского магазина Le Journal Intime на Тверской бренд представил первую капсулу купальников.

Новая коллекция Sunrise-Sunset – это летняя история от рассвета до заката, где сочетание функциональных деталей и кроя формирует узнаваемую лаконичную стилистику бренда. Капсула выполнена в минималистичном стиле, присущем бренду, а универсальность моделей позволит стильно выглядеть днём на пляже, а после заката отправиться на пляжную вечеринку.

Купальники повторяют крой бельевых бестселлеров бренда. Эластичная ткань бифлекс, из которого выполнены модели, красиво подсвечивает изгибы фигуры своим благородным шелковым блеском, а двухслойность моделей обеспечивает поддержку и мягко очерчивает силуэт.

Коллекция выполнена в солнечно-золотистом, индиго, цвете морского песка, спелой вишни, оникс и ледяном оттенке серого, включает три слитных и две раздельных модели, которые уже представлены в фирменных магазинах бренда.

В магазине также представлены новая коллекция Duncan, Dragon Woman, капсула Muses, корсеты Celine, а также коллекции Chromotherapy и хлопковая коллекция SPA.

Информация о бренде:

Le Journal Intime — российский бренд технологичного белья с собственным производством в Москве, основанный сестрами Натальей Войнич и Татьяной Валентович в 2015 году на базе успешного 20-летнего опыта работы в медицинском производстве специализированного компрессионного белья. Белье Le Journal Intime выполнено из специализированного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, который повторяет изгибы тела и оставляет кожу открытой на 65%, обеспечивая максимальную поддержку груди при полном отсутствии косточек и других твердых сдавливающих элементов.

Le Journal Intime — это идеальный контакт и манифест принятия себя. Основанный на технологиях, бренд Le Journal Intime обеспечивает функциональную и физиологичную поддержку, раскрывая внутреннюю сексуальность женщины.

lejournalintime.com