27-летний дизайнер Максимилиан Дэвис дебютировал в новом амплуа креативного директора Salvatore Ferragamo на Неделе моды в Милане.

«Ferragamo воплощает в себе неподвластную времени элегантность и изысканность, которые меня невероятно вдохновляют».

16 марта 2021 года стало известно, что пост нового креативного директора итальянского Дома Salvatore Ferragamo займет молодой британский дизайнер Максимилиан Дэвис. «Ясность видения вместе с уровнем исполнения и мощной эстетикой делают Максимилиана одним из самых блестящих талантов своего поколения» - отзывается о нем генеральный директор бренда Марко Гобетти.

Дэвис увлекался созданием одежды еще в детстве, когда жил в Тринидаде. Он шил одежду себе и своим друзьям для клубных вечеринок. Семья дизайнера была непосредственно связана с модой: мама работала моделью, папа и сестра изучали дизайн одежды в колледже, а бабушка отличалась неподдельным чувством стиля и была, для еще совсем юного дизайнера, олицетворением моды. Надевая ночную рубашку, украшенную вышивкой, она душилась любимым парфюмом каждый раз, когда готовилась ко сну: «Если умру во сне, я должна вкусно пахнуть!». Именно бабушка научила Дэвиса шитью, а позже ее влияние отразилось и в творчестве молодого дизайнера.

После окончания школы Дэвис поступил в LondonCollege of Fashion, где во время учебы он познакомился с Грейс Уэльс Боннер, основательницей именного бренда. Это знакомство привело его к должности младшего дизайнера в Grace Wales Bonner после окончания колледжа. Сейчас в числе брендов, с которыми сотрудничал Максимилиан Дэвис, можно увидеть Mowalola, Asai и Supriya Lele.

До того, как занять должность креативного директора в Salvatore Ferragamo, Дэвис основал собственную марку одежды и подал заявку в Fashion East, «инкубатор» талантливых дизайнеров, который однажды сделал известными Кима Джонса, Симон Роша, Крейга Грина и других. О запуске своего бренда дизайнер задумался только после смерти бабушки в 2020 году. Первая коллекция Maximilian Davis была посвящена Тринидадскому карнавалу, на который ежегодно наряжалась вся его семья: «Я хотел сделать что-то, связанное с моей бабушкой. Когда я начал копаться в ее прошлом, я вспомнил про карнавал и ее любовь к музыке». Спустя всего лишь два года после одобрения заявки и выпуска его первой линии одежды, в вещах Maximilian Davis были замечены Рианна, Дуа Липа, A$AR Rocky и Кайли Дженнер. Вместе со своим брендом дизайнер также вошел в список полуфиналистов LVMH Prize 2022и, возможно, именно назначение на новую должность заставило его принять решение покинуть конкурс.

Сегодня, глядя на дебютную коллекцию Дэвиса для Salvatore Ferragamo, можно сказать абсолютно точно, что кадровая перестановка пошла марке на пользу. «Его вещи элегантные, чувственные, утонченные и очень качественные. Он напишет новую, захватывающую главу в истории этого модного Дома» - заявил Марко Гобетти. И поспорить с этим сложно. Новая коллекция Ferragamo стала долгожданным появлением на Неделе моды в Милане. Такого количества отсылок к наследию Дома и его голливудской истории не ожидал, наверное, никто.

Занавес и подиум глубокого алого цвета олицетворяли одновременно и флаг Тринидада, и собственный лейбл Дэвиса, перекликающийся с его происхождением, и знаменитые красные туфли-лодочки, созданные Сальваторе Феррагамо для Мэрилин Монро в 1958 году. «Этот бренд для меня означает энергию. Вот почему я выбрал для коллекции цвета восхода и заката», - объясняет гениальное воплощение декораций дизайнер.

Контрасты сменялись один за другим. Сначала мы увидели прозрачные платья и топы в сочетании с классическими брюками, затем костюм-двойку и закрытое облегающее черное платье-миди; брюки из кожи и латекса, мини-юбки и глубокие декольте. Аксессуары также не остались без внимания: удобные шопперы и поясные сумки дополняли монохромные образы. «Я просмотрел архив и выбрал то, что можно переопределить и вновь сделать актуальным», - комментирует Дэвис.

На сегодня Salvatore Ferragamo имеет богатое наследие и почти вековую историю. По-прежнему, находясь в руках семьи основателя марки Сальваторе Феррагамо, бренд чтит свои традиции, изменять которым, как мы поняли, не торопится и Максимилиан Дэвис. Однако с приходом нового креативного директора логотип модного Дома меняется на лаконичное «Ferragamo», а сам дизайнер заявляет: «Ferragamo воплощает в себе неподвластную времени элегантность и изысканность, которые меня невероятно вдохновляют».