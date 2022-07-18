Известно, что пробежки дарят нам легкость и осознанность, помогают наладить режим дня, повышают работоспособность и креативность, а еще работают на иммунитет и заметно улучшают внешний вид. Живя в городе, многие стараются бегать в зеленых парках или на открытых набережных.

Но самое лучшее сочетание хорошей физической нагрузки, по-настоящему свежего воздуха и необыкновенно красивых видов вокруг - доступно любителям трейлраннинга. Так называют бег самой разной динамики по ландшафтной местности, разделяя его на скандинавский, горный и зимний типы. 1-3 июля состоялся главный горный трейлран в стране - ARKHYZxRUN.

Сотни поклонников природных забегов собрались в районе поселения Архыз Карачаево-Черкесии, чтобы принять участие в 12 состязаниях на дистанциях до 1,5 км по самым живописным местам. А верным спутником каждого на эти три дня стала природная питьевая вода Архыз Vita, которая более 20 лет добывается здесь же - на границе Тебердинского биосферного заповедника на высоте 1.500 метров над уровнем моря. Так что помимо современной беговой формы, созданной организаторами, зрители и члены семей участников трейлрана могли наблюдать и стильные бутылочки Архыз Vita, сопровождающие собравшихся на протяжении всего уикенда.