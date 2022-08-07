LOVE REPUBLIC снял рекламную кампанию осень-зима 22/23, в которой представляет новый взгляд на современную феминность. Лицом кампейна стала популярная модель Алеся Кафельникова. В 2022 году Кафельникова с триумфом вернулась на подиум после рождения дочери и приняла участие в дебютном показе Гленна Мартинса для Diesel, а также шоу David Koma.

Российская модель примерила образы из новой коллекции, в которую вошли яркие брючные костюмы, оверсайз-пальто, тренчи и дубленки из экокожи, а также платья-бюстье и аксессуары с покрытием из золота.

Вневременный черный, суфражистский фиолетовый, насыщенный красный и синий электрик в сочетании со строгими фитами, широкой линией плеч и подчеркнутой талией – именно эти элементы создают образ современной женщины. Той, которая демонстрирует свою свободу и манифестирует право действовать так, как она хочет.

Коллекцию уже можно купить на сайте LOVE REPUBLIC.