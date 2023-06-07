В рамках проекта Co:Create петербургский бренд Befree представил коллаборацию с художницей Варей Чельцовой. Ее картины преобразовались в яркий насыщенный принт, который напоминает детские иллюстрации. В капсульную коллекцию вошли изделия, украшенные силуэтами фантастических лошадей и тропических цветов, отсылающими к работам модернистов Жоана Миро и Фернана Леже.

Картины Вари Помимо платьев, свободных рубашек, футболок и брюк, в капсуле можно обратить внимание на атласные платки, которые вдохновлены эстетикой 00-х. При желании платок трансформируется в топ, бандану или украшение на сумку.

«Я воспринимаю моду как искусство. Переносить мои иллюстрации с плоскости бумаги на одежду не так легко: иногда форма искажает рисунок, а иногда — наоборот, — рассказала Чельцова. — Создание коллекции — это долгий и интересный процесс с множеством переменных: мои рисунки и видение, ткань, лекала, возможности производства и так далее».

Кадры кампейна коллекции – отпускной альбом Вари и её подруги Иры, которые отправились в Бодрум, на побережье Средиземного моря вместе с командой Befree Co:Create. Улицы старого города, минималистичная вилла с кактусами во дворе и 17-метровая парусная яхта стали локациями для съёмки. За стилизацию образов отвечала Виктория Гок, соосновательница журнала Badlon magazine.

«Создавая эту историю, нам хотелось подарить вам ощущение тепла, путешествия, дружбы, чистых и неподдельных эмоций, которыми мы стараемся наполнять каждый новый проект», – рассказали в Befree.