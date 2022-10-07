Молодой российский бренд женской одежды, делающий ставку на ассортимент plus-size, объявил о сотрудничестве с фондом «Дальше».

«Октябрь мы окрасили в розовый — цвет, признанный во всем мире символом борьбы с раком молочной железы. Divno помогает узнать больше о заболевании и рассказывает о работе фонда, который поддерживает женщин и дает им веру в выздоровление», – отмечают в компании.

Весь месяц 10% от продаж белых и розовых вещей будут переводиться фонду, на попечении которого находятся более 2,5 тысяч женщин.

Рак груди — одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Модные бренды регулярно повышают осведомленность о нем среди девушек во всем мире. Так, российская онлайн-платформа Lamoda несколько лет проводила специальные кампании в поддержку инициативы, а бельевой бренд Рианны Savage X Fenty три года назад выпустил специальные наборы, процент от продаж которых отчисляться в пользу Clara Lionel Foundation (CLF) – основанной певицей некоммерческой организации, которая помогает женщинам, столкнувшимся с этим заболеванием.