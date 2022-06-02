В 2022-м году «Брата» Алексея Балабанова транслируют и в кинотеатрах, и в новых коллекциях. В сезоне осень-зима 2022 к главной российской ленте девяностых обращается основательница марки Red September Ольга Васюкова.

Балабанова. Все образы — вариации на тему костюмов, которые художник Надежда Васильева, вдова режиссера, находила в свое время в секонд-хендах.

Малиновые пиджаки теперь небесно-голубые и ультрамариновые, рокерские куртки — оранжевые, свитер Данилы Багрова трансформировался в кардиган, а принты на рубашках, брюках и платьях сделаны на основе кадров из «Брата» и старых этикеток от водки.

Также в коллекции есть бандитские клетчатые пальто, кожаные куртки и широкие джинсы из темно-синего денима.

Коллекция получилась более «коммерческой» в самом хорошем смысле слова: это собрание хитов марки (вся верхняя одежда) и приятная многослойность. Когда деталей много, но и они не утяжеляют образ, а делают его интересным. Хочется рассматривать каждую деталь этого модного «конструктора».