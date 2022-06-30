19 июня в «День медика» в Москве состоялась четвертая международная премия в области здоровья и красоты THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS. Премия прошла в одном из лучших и атмосферных мест нашей прекрасной столицы - в пятизвездочной отеле РЕНЕССАНС МОНАРХ ЦЕНТР.

Премия THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS призвана оценить достижения во всех областях медицины и красоты, и награждает самых успешных представителей отрасли и всех тех, кто делает качество жизни людей лучше и производит уникальные продукты для красоты и здоровья!

«БРЕНД ГОДА - 25 лет безупречной практики в области пересадки и лечения волос» и «Лучшая многопрофильная клиника в Москве» - Легендарный бренд, старейшая клиника по пересадке волос в России, клиника «Real Trans Hair».

Косметическая компания «MIRRA» получила номинацию «Лучший российский косметический бренд. За передовые технологии и инновационный подход».

«Академия Амедис» получила номинацию «Лучший образовательный центр в сфере эстетической и медицинской косметологии» в категории «МЕДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ».

«Доктор Море». Компания получила две номинации «Выбор профессионалов и потребителей. Лучшее инновационное решение для здоровья и красоты» и «ПРОРЫВ ГОДА. Инновационная морская косметика HydroBionique by Doctor Ocean».

«Клуб Здоровья и Долголетия RODINA» получил номинацию «Лучший MEDICAL & SPA центр. За безупречное качество и уникальные методики». На сцене награду получила генеральный директор управляющей компании «ГОСТ Отель Менеджмент» Наталья Обыдённова.

Компания «Крымская Натуральная Коллекция» получила номинацию «Лучший производитель натуральной косметики в Крыму».

«Инновационная терапия кожи WOW LIFT PEEL» получила номинацию ПРОРЫВ ГОДА.

Бренд «DERMEDIC» получил номинацию «Лучший дерматокосметический бренд» в категории «ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ».

Инновационные филлеры с антиоксидантным действием «ESSENTHYAL» получили номинацию «ПРОРЫВ ГОДА».

Бренд «BTpeel» получил номинацию «Лучшая профессиональная косметика и пилинги» в категории «ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ».

Многопрофильная клиника «ДЕНТАЛ БУТИК» получила номинацию «Лучшая стоматологическая клиника полного цикла в Москве» в категории «СТОМАТОЛОГИЯ».

Никита Гладков получил номинацию «Лучший специалист по перманентному макияжу».

Карина Мартиросян, генеральный директор и главный редактор DVSTYLEMEDIA.RU :

«Не случайно символом премии THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS является синее хрустальное сердце, которое олицетворяет служение людям, сострадание, любовь и милосердие, символизирует солнце - как центр жизни и содержит кровь, то есть саму жизнь, а номинантами премии являются люди и компании, которые выбрали профессию служения людям, их здоровью и красоте.

В медицине не бывает простых профессий. Врачи не просто работают с людьми - они их спасают, лечат делом, заботой, а иногда и добрым словом. Огромное спасибо и низкий поклон всем медицинским работникам за их нелегкий труд. Пусть ваш опыт, знания и умение возвращают пациентам самую большую ценность – здоровье и красоту! Желаем вам только позитивных эмоций и радостных событий в жизни! А пятая юбилейная премия состоится в июне 2023 года. Следите за нашими новостями».

В рамках премии прошла выставка картин российского художника, дипломанта международных конкурсов Анны Быковой. Анна работает в портретном жанре и в авторском стиле «энергетический импрессионизм». Картины художника находятся во многих галереях и в зарубежных частных коллекциях.