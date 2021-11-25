Американский бренд Stuart Weitzman представил рекламную кампанию «Moment to Shine» (Звездный час), лицом которой стала новый амбассадор марки Кейт Хадсон.

Проект приурочен не только к приближающимся зимним праздникам, но и к 35-летию марки. Снимки с участием американской актрисы пропитаны атмосферой гламура, роскоши и вечеринок, по которым все все так успели соскучиться, отмечает Beauty Hack.

«Я уже много лет ношу обувь Stuart Weitzman – не только на красной ковровой дорожке, но и за ее пределами. Поэтому я крайне рада официально заявить о своей безграничной любви к бренду, став их новым амбассадором. Меня сразу привлекла концепция новой кампании „Moment to Shine“, посвященной их 35-летию. За последние полтора года было так мало возможностей выйти в свет, примерить на себя по-настоящему гламурный образ, так что съемка этой кампании была для меня настоящим удовольствием. И я очень быстро вспомнила то ощущение уверенности, которое появляется, когда на тебе потрясающая обувь!» – рассказала Кейт Хадсон.

В интервью журналу Vogue актриса добавила, что до сих пор помнит пару босоножек с драгоценными камнями, в которых снималась в шоу Дэвида Леттермана 15 лет назад.

На фоне ночного Лос-Анджелеса и голливудских холмов Хадсон позировала в босоножках с тонкими ремешками и ботфортах на массивной подошве. Как пишет Elle, над кампейном работали: режиссер Крейг МакДин, фотограф Льюис Мирретт, и стилист Алекс Уайт, визажист Франсель Дейли, а также парикмахер Орландо Пита.