Новая летняя коллекция российского бренда Le Journal Intime вдохновлена стилем рококо и его девизом «Ценить счастливый миг» и посвящена Марии-Антуанетте.

Коллекция переосмысливает самые продаваемые модели и дополняет их французским кружевом с цветочным принтом. Le Journal Intime традиционно делает ставку на технические материалы, лаконичный дизайн и функциональность. Цветовая палитра включает четыре основных цвета - нежно-голубой, персиковый, зеленый чай и виридан (пастельный зелено-голубой), а также сочетания нескольких оттенков одновременно.

Летняя капсула Petit Trianon доступна в онлайн и офлайн-магазинах бренда.

Le Journal Intime - российский бренд технического белья, основанный в 2015 году. Имеет собственное производство в Москве. Изделия Le Journal Intime выполнены из специальных материалов с применением технологии плоского шва и кроя, обеспечивающего функциональную и физиологическую поддержку груди.

Фотографии предоставлены компанией.