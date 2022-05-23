Американская компания Levi Strauss & Co намерена полностью прекратить работу в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Производитель джинсов присутствовал на российском рынке 29 лет.

По данным издания, компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес. По разным оценкам, сеть Levi’s в России насчитывает порядка 90 торговых точек, включая партнерские.

Одним из потенциальных покупателей называется турецкая группа Fiba Holding A.S., развивающая в России сети Gap, Marks & Spencer и Banana Republic. Также переговоры с компанией ведет один из российских ритейлеров, однако никаких принципиальных договоренностей пока не достигнуто.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров заявляет, что без поставок розничный бизнес Levi Strauss & Co — это в основном портфель прав аренды и в будущем они могут дешеветь. По словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, найти покупателя будет очень сложно. Магазины, которые работают по франшизе, не войдут в сделку, так как юридически они являются независимыми субъектами.

Опрошенные изданием эксперты считают, работающие по франшизе партнеры американской компании не могут войти в сделку, так как являются юридически независимыми субъектами, но есть вероятность, что они наладят параллельный импорт Levi’s в Россию.