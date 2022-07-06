Музей Ива Сен-Лорана, расположенный в Париже, готовится отметить 60-летие первой коллекции дизайнера, показанной под его именем. Темой выставки, которая откроется 14 октября, названо золото: увлекался ли Сен-Лоран ориентальной или русской темой, блеск всегда оставался важным лейтмотивом его работ.

Куратор проекта Gold: Les Ors d’Yves Saint Laurent — Эльза Янссен, занявшая директорское кресло музея в марте. Помогать ей будет историк искусств Анна Клоссовски, дочь подруги дизайнера Лулу де ла Фалез и его крестница.

На выставке можно будет увидеть около 40 работ Сен-Лорана из различных коллекций. В экспозицию, например, вошло платье с блестками 1966 года, запечатленное Дэвидом Бэйли, а также блестящие наряды, созданные для Зизи Жанмер и Катрин Денев.

Зрителям подробно расскажут об использовании Ивом Сен-Лораном позолоченных тканей, таких как парча, кружево и кожа, и о работе дизайнера с блестками, пайетками и вышивкой. А еще можно будет увидеть аксессуары и ювелирные украшения. Выставка откроется 14 октября и продлится до 14 мая 2023 года.