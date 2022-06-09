На Яндекс Маркете теперь можно купить бывшие в употреблении сумки люксовых и премиальных брендов, сообщает пресс-служба компании. Такие товары показываются в новом разделе «Ресейл».

Сервис первым среди маркетплейсов в России запустил такую услугу и будет ее развивать — далее он добавит в ассортимент одежду и обувь. Первым партнером маркетплейса стала платформа TheCultt.

Уже сейчас на Маркете можно купить сумки Louis Vuitton, Burberry, Chanel, Celine, Jacquemus, Christian Dior, Valentino, Gucci, Prada и других брендов. Доставляет товары сам продавец. Кроме того, в Москве покупателям доступна услуга примерки. В карточке каждого товара указывается его состояние: идеальное, с биркой, или отличное, с минимальными следами носки. В

се товары для ресейла на Маркете проверяет на подлинность платформа TheCultt с помощью прибора Entrupy, который использует искусственный интеллект и машинное обучение. Entrupy делает микрофотографии товара и сравнивает их с изображениями этой же вещи в своей памяти. Прибор оценивает подлинность товаров с точностью до 99%.

«Мы хотим привлечь новую аудиторию, а также познакомить пользователей Яндекс Маркета с новым форматом покупки дорогостоящих аксессуаров и найти оригинальные и нишевые изделия в условиях, когда их доступность может временно снижаться», — прокомментировала Алина Репьева, руководитель lifestyle-категорий на Маркете.