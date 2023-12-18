14 декабря в Стартхабе состоялся финал конкурса «Фабрика дизайна 2.0» по трекам «Быт» и «Устойчивость».

Дизайнеры и эксперты индустрии встретились на одной площадке, чтобы презентовать гостям созданные в рамках конкурса проекты. Победители получили обратную связь от специалистов отрасли и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Мероприятие открыл Виталий Ставицкий, президент Союза Дизайнеров России: «Проект «Фабрика дизайна 2.0» очень серьезный не только для индустрии, но и для экономики нашей страны. Сегодня мы наблюдаем наконец-то созревший союз дизайнеров и промышленности, дизайнеров и бизнеса».

Далее перед аудиторией выступили директор по развитию завода «Термопол» Владислав Иванов и генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. В формате дизайн-стендапа «Говорит дизайн» Владислав Иванов познакомил аудиторию с областью применения нетканых материалов и поделился возможностями нейросетей для дизайна. Тимур Иртуганов рассказал об особенностях мебельного дизайна, отметив большую зависимость данного направления от потребителя.

Финалисты конкурса представили свои проекты в 4 тактах: «Сценарии и дизайн мебели и среды», «Упаковка: Просто добавь дизайн», «Дизайн игры, состояний и путешествий», «Право на дизайн: к прибыли и успеху». Спикеры поделились экспертной оценкой в рамках публичных дискуссий. Специалисты отметили, что все работы участников конкурса сочетали в себе как модные тенденции, так и стремление к комфорту и эффективному использованию продукта. Евгения Ежикова, директор студии Артемия Лебедева, считает, что конкурс важен не только для дизайнеров, но и для компаний: «Компании учатся ставить задачи, в этом также есть огромный смысл».

Светлана Круталевич, дизайнер интерьера, исследователь, преподаватель кафедры «Дизайн среды» РГУ им. А.Н. Косыгина акцентирует внимание на связи дизайна и аналитики: «Появляется аналитика в проектировании. Когда мы говорим не только об эстетической функции дизайна, но и о его исследовательской составляющей. Спасибо за это».

Эксперты отмечают, что площадка «Фабрики дизайна» позволяет бизнесу и дизайну вести диалог и развивать профессиональные связи: «Дизайнер в будущем должен обладать компетенциями самого широкого спектра. Я призываю к диалогу: если каких-то навыков и знаний не хватает, обращайтесь к производителю. Мы всегда поможем и всегда подскажем – мы за диалог», – заключает Константин Авагимов, Председатель Гильдии креативных индустрий при МТПП.

В конце дня прошла церемония награждения и публичное подписание контрактов между компаниями и дизайнерскими командами. Победителям вручили подарки от конкурса и специальные призы от партнеров.

Организатором конкурса «Фабрика Дизайна 2.0» выступает Агентство креативных индустрий совместно с Союзом Дизайнеров России.

Фотографии предоставлены компанией.