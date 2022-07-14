10 июля 2022 года состоялся пресс-завтрак, на котором были подведены итоги Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS.

В пресс-завтраке приняли участие:

Антон Алфер, президент Ассоциации МОДНАЯ СЕТЬ, председатель бизнес-кластера РАЭК Fashion Tech и комитета по цифровым технологиям Союзлегпрома, руководитель проекта Fashion Leaders;

Виталий Ставицкий, президент Cоюза дизайнеров России, вице-президент Экспертного совета «Агентства креативных индустрий»;

Константин Бандорин, генеральный директор АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности»;

Вера Красова, телеведущая и журналистка, финалистка конкурса «Мисс Вселенная 2008», с 2013 года работает на телеканале Россия24, ведущая телепрограммы «Утро России»;

Элина Камирен, предприниматель, модель, телеведущая, писатель, автор гида по стилю и бестселлера «Записки охотницы»;.

Ольга Кудрявцева, главный редактор журнала Lingerie.

Антон Алфер рассказал, что Всероссийский конкурс «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS задуман «как большой отраслевой конкурс. Было объявлено 28 номинаций, 2 из них оказались не очень востребованными, поэтому в финале представлены победители в 26 номинациях. Это - дизайнеры, стилисты, иллюстраторы, визажисты, 3D-моделеры, моушн-дизайнеры, журналисты, - в общем, мы постарались охватить максимальный пласт креативных специалистов индустрии моды. Мы понимаем, что еще существует огромное количество технических специалистов в отрасли. Но мы пока не готовы расширяться».

Всего было подано более 10 тысяч работ, более 1,5 тысяч заявок; в финал отобрались 55 финалистов. В некоторых номинациях было мало заявок, а в таких как «Кутюр» и «Этно и культурный код» - по 150-160 заявок. То есть, эти номинации могли бы стать полноценными конкурсами.

Работу жюри обеспечивало большое экспертное сообщество - более 60 кураторов со всей страны и зарубежья, среди которых практикующие специалисты, известные дизайнеры и руководители профильных кафедр вузов.

Проект FASHION LEADERS создан на базе платформы FASHION-ID. Эта платформа была запущена год назад с задачей оцифровать специалистов индустрии моды и легкой промышленности.

Организаторы проработали программу стажировок для участников конкурса, для чего были подписаны более 50 соглашений с партнерами отрасли на предоставление стажировок.

Виталий Ставицкий отметил, что «проекты, которые запускаются и Антоном, и его командой, действительно важны. Нам нужно показать лицо российской индустрии моды, нам нужно показать лицо бизнеса, который здесь работает, соответственно, и лица дизайнеров, потому что наше правительство всегда спрашивает: кто эти лица? Пришлось готовить целый перечень специалистов - начиная с образования, заканчивая производителями брендов, которые существуют на нашем рынке. И тогда понимаем, что мы зарабатываем миллиарды, у нас огромный рынок, который требует поддержки. И надо помогать. На индивидуальных предпринимателях мы далеко не уедем. Должен быть серьезный средний и большой бизнес, который действительно составляет основу и рынка моды, и дизайна, и вообще российской промышленности».

Константин Бандорин: «Очень надеюсь, что среди всех участников Российской креативной недели и Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды, в частности, в следующем тренде расширится техническая и технологическая части, как сказал Антон. Благодаря таким мероприятиям иногда позволяешь себе сжать время и просто покреативить, что будет дальше. Спасибо всем организаторам, что дали такую возможность: собрать большое количество креативщиков, которые могут приблизить к нам будущее…»

Пресс-завтрак состоялся перед церемонией награждения финалистов конкурса «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS, которое прошло в Парке Горького в павильоне «Спецпроекты».

Фестиваль Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS прошел 7-10 июля 2022 года. В эти дни в Москву приехали финалисты проекта, география широкая: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Новосибирск, Самара, Красноярск, Екатеринбург, Волгоград, Севастополь, Якутск, Иркутск, Ставрополь, Краснодар, Мурманск, Казань, Барнаул, Чебоксары. Этап подачи заявок участниками и работа жюри проходили онлайн с помощью облачного сервиса КОНКУРС.РФ на платформе FASHION-ID.

Посмотреть работы и профили финалистов можно на официальном сайте проекта fashionleaders.ru.

Всероссийский конкурс креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив, при поддержке Автономной некоммерческой организации содействия развитию информационных технологий и социальных медиа (АНО СРСМ), Moda.Ru, Fashion.Ru, Alfer Group).

Цифровая платформа для проведения конкурсов, генерации и развития отраслевых сообществ КОНКУРС.РФ получила грант на развитие от Президентского Фонда культурных инициатив, став победителем второго конкурса. Платформа уже успешно прошла запуск, она разработана Автономной некоммерческой организацией содействия развитию информационных технологий и социальных медиа, входящей в Ассоциацию МОДНАЯ СЕТЬ.

Фотограф Никита Ковальчук:

Антон Алфер Виталий Ставицкий Константин Бандорин

Фотограф Иван Кульбакин:

Антон Алфер Вера Красова Вера Красова

Фотограф Арина Хализова: