Покупательские привычки людей значительно изменились за последние три месяца. Об этом свидетельствует исследование технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр», пишет PROfashion. Всего в опросе участвовало 1100 россиян, ведущих собственный бизнес.

Так, 50% респондентов признались, что на их потребительские возможности повлияло изменение цен в магазинах, у 42% снизились личные доходы, 20% не могут больше покупать в любимых магазинах, а 33% изменили приоритеты в покупках.

Несмотря на бум e-commerce и масштабное проникновение интернета и онлайн-технологий в нашу жизнь, число людей, которые предпочитают по-прежнему ходить в торговые центры, не уменьшилось — их количество составляет 58%. Их почти догнали пользователи маркетплейсов — 46%, а любителей шоу-румов из социальных сетей оказалось не так много — всего лишь 16%. Также среди ответов были «покупки на Авито», «секонд-хэнды», «самостоятельное производство».

Средний чек покупок опрошенных обычно составляет от 1000 до 3000 рублей (42%). Чуть большую сумму — от 3000 до 5000 рублей — готовы тратить 35%, и только 21% могут отдать свыше 5000 рублей. Большинство покупают не более одной вещи в месяц (63%).

При покупке одежды 86% респондентов отметило фактор «качество» как приоритетный, цена важна для 74%. Меньше всего предпринимателей интересуют соответствие модным тенденциям (26%), бренд (14%), страна изготовления (9%).

Опрошенные предприниматели также отметили, что для них не имеют особое значение скидки на товар (69%), а вот 29% предпочитают распродажи. 49% нравится одежда русских дизайнеров и брендов. Из популярных российских брендов были отмечены «Твое», Zarina, 12 Storees, Lime, Ulyana Sergeenko, «Сударь» и др.