В Москве 30 ноября 2022 года впервые состоится вручение профессиональной премии “100 лучших стилистов России”. Организатор мероприятия — Всероссийское сообщество стилистов, объединяющее имиджмейкеров и fashion-стилистов по всей стране.

Главная цель премии — показать, что в каждом городе России есть талантливые специалисты, которые несут красоту, помогают людям быть привлекательнее и менять жизнь к лучшему, вносят вклад в индустрию красоты и моды.

Стилист — это профессия, которая получила широкое распространение в России только в середине 2010-х годов, поэтому ее можно назвать относительно молодой. Долгое время к профессии относились несерьёзно, она считалась скорее увлечением, ведь среди основных услуг — шопинг-сопровождение, ревизия гардероба, подбор одежды для съемок. Однако эта деятельность кроме интеллектуальных усилий требует физической выносливости, умения общаться с людьми и даже психологических навыков. Часто стилисты одевают актеров, телеведущих и известных персон, при этом оставаясь за кадром.

— Работу стилиста можно назвать теневой, незаметной,— рассказала организатор премии “100 лучших стилистов России”, предприниматель и блогер Татьяна Тильча. — Но стилисты делают важную работу: они раскрывают красоту человека. Поэтому для нас было важно создать сообщество, помогающее специалистам этой сферы развиваться, поддерживать друг друга, и показать, что стилист — это серьезная профессия, которая может иметь статус и вес.

В премии примут участие более 500 участников в 22 номинациях, среди которых “лучший персональный стилист”, “лучший стилист по мужскому стилю”, “лучший стилист маркетплейсов” и многие другие.

— Идея подобной премии появилась в 2021 году, когда было основано Всероссийское сообщество стилистов. Но воплотить эту задумку в жизнь получилось только сейчас, — поделилась Татьяна Тильча. — Да, существуют подобные конкурсы для дизайнеров одежды, визажистов, парикмахеров, но не для имидж-стилистов. Некоторые глянцевые журналы вручают премии звездным стилистам, но это, как правило, покупная награда, которая не несет никакой ценности. Преимущество нашей премии “100 лучших стилистов России” — конкурсная основа. Победителей будет выбирать профессиональное жюри.

Для оценки участников приглашены звездные стилисты и эксперты моды:

- историк моды, искусствовед и коллекционер ювелирных украшений Ольга Лефферс,

- историк моды Руслан Мигранов,

- стилист и fashion-инфлюенсер Яна Гузей,

- стилист и телеведущая Анна Чигиринских,

- стилист, колорист, консультант брендов Анна Бадаева,

- стилист, консультант по стилю политиков, бизнесменов Александр Белов,

- основатель школы “Modnaya Kontora” Олеся Новоселова,

- организатор “Школы стиля” и соавтор книг по стилистике Инесса Трубецкова.

Кроме церемонии награждения в программу мероприятия входят нетворкинг и лекции на актуальные темы от спикеров:

- “Психотипы для эффективной работы со стилем клиента” (Анна Бадаева),

- “Методология: уровни мастерства стилистов” (Сабина Пантус),

- “Как пробить финансовый потолок, психология продаж” (Леонид Корысткин),

- “Насколько важна история моды в карьере стилиста” (Руслан Мигранов),

- “Как продвинуться стилисту или бренду одежды через reels” (Камал Сотавов).

Премия “100 лучших стилистов России” состоится на одной из самых стильных площадок Москвы — Madison Event Hall. Чтобы принять участие в качестве номинанта или гостя, а также узнать подробности, перейдите по ссылке:

russianstylecommunity.ru/top100stylists