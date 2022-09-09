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В «Электротеатре Станиславский» состоялась презентация книги ЕКАТЕРИНЫ ИСТОМИНОЙ «ВЫЗОВ ЗВЁЗДАМ. Некоторые проблемы европейского театрального авангарда 1910 – 1920»

Книга вышла в издательстве ГИТИС

Имя Екатерины Истоминой (1979 – 2021 гг.) связывают в первую очередь с тем, что принято называть «глянцем» и «лакшери». Многие годы на страницах изданий ИД «КоммерсантЪ» она рассказывала читателям о ювелирных украшениях, уникальных часах, дорогих автомобилях и роскошных курортах. От неё мы узнавали о последних новинках Bvlgari и LouisVuitton, о том, что не удалось Tiffany и чего, наоборот, добились в Bentley. Рассказывала не как рядовой журналист, а как эксперт, репортёр, интервьюер, разбирающийся в теме не хуже самого господина Тиффани или потомков Луи Виттона. И мы понимали, что если Екатерина Истомина не написала о ком-то или о чём-то, значит, ни писать об этом, ни знать совершенно необязательно.

Однако несправедливо связывать имя Екатерины Михайловны Истоминой исключительно с роскошью и глянцем.

Выпускница и преподаватель ведущего российского театрального вуза — ГИТИСа, Екатерина Михайловна — блестящий, влюблённый в своё дело искусствовед, специалист по истории театра, глубоко знающая и понимающая едва ли не самое интересное время в истории европейского театра — начало XX века.

Группа единомышленников —друзей и коллег Екатерины Истоминой — решили исправить эту несправедливость и явить миру другую грань её таланта. Так началась работа над изданием книги «Вызов звёздам. Некоторые проблемы европейского театрального авангарда 1910 – 1920», посвящённой одним из самых необычных течений европейского искусства — дадаизму и итальянскому футуризму.

Хотя оба направления оказали огромное влияние на мировое искусство XX века, в том числе и на российское, широкой аудитории в нашей стране было мало о них известно. С одной стороны, по идеологическим причинам, с другой — по причинам совершенно бытовым. В СССР и России не хватало тех, кто не только живо интересовался бы этими течениями, но и мог бы без помощи переводчика ознакомиться с первоисточниками — дадаистскими и футуристическими манифестами. Екатерина Михайловна, таким образом, оказалась в нужное время в нужном месте и с нужными навыками.

Эта книга одновременно является данью уважения и восхищения талантливым человеком, дочерью, подругой и коллегой, жизнь которой безвременно оборвалась из-за тяжёлой болезни. Однако появление этой книги, знакомство с ней читателей позволит по-своему обессмертить Катино имя.

Презентация книги собрала много известных людей из медиа-сообщества, искусства и культуры. Как сказал один из гостей презентации, Олег Шаран, журналист, главный редактор Fashionograph:

«Сегодня вечером в “Электротеатре Станиславский” собрался золотой фонд “глянца” страны, лучшие из лучших в люксе. Причина могла быть только одна — презентация книги “ВЫЗОВ ЗВЁЗДАМ” журналиста, искусствоведа, историка театра Екатерины Истоминой. Это блистательная книга об отважных авангардистах, первопроходцах сценического искусства XX века, прекрасно иллюстрированная и составленная с любовью».

Гостям мероприятия запомнились выступления двух, пожалуй, самых важных людей в карьере Екатерины Истоминой, Алексея Бартошевича и Алексея Тарханова.

Алексей Вадимович Бартошевич — доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой истории зарубежного театра ГИТИС. Педагог во время обучения Екатерины Истоминой в ГИТИСе, а затем и наставник во время её преподавательской деятельности в альма-матер. Он напомнил всем о несгибаемом духе и характере Екатерины, которые, по его глубокому убеждению, способствовали такой блистательной её карьере, как в журналистике, так и в преподавательской работе.

«Студенты обожали Катю. Они вообще обожали и Катю, и её предмет, потому что она была глубоким и увлечённым человеком и могла повести за собой других людей. Эти же качества Катя продемонстрировала и в журналистике. Она писала не только восхитительно и талантливо, но и с глубоким знанием того, о ком или чём пишет. И это восхищало её читателей», — подчеркнул Алексей Бартошевич.

О том, как складывалась и развивалась карьера Екатерины Истоминой в журналистке, собравшимся на презентации её книги рассказал Алексей Тарханов в своём видеообращении из Парижа, где он сейчас находится, будучи специальным корреспондентом ИД «КоммерсантЪ» во Франции. Во время работы Екатерины Истоминой в ИД-Ъ г-н Тарханов возглавлял отдел «Культуры-Ъ».

Со слов Алексея Тарханова, он всегда восхищался, как Катя работает, как она пишет. Его завораживала её лёгкость и виртуозность во всём. При этом г-н Тарханов отметил, что это было и неудивительно, потому что он знал об образовании Кати и откуда она пришла в журналистику — из театральной среды, окончив один из самых престижных вузов страны — ГИТИС, и там же защитившая диссертацию. И ещё он сравнил карьеру журналиста с карьерой актёра, сказав, что

«Журналистика даёт нам заёмные роли, подобные театральным, которые непременно нужно будет отдать. И чем сильнее ты сопротивляешься, тем грубее у тебя эту роль неизбежно заберут».

Алексей Тарханов особенно отметил в своём выступлении, что его очень порадовал тот факт, что книга вышла именно в Издательстве ГИТИС — в издательстве того института, в котором Катя училась, и при финансовом содействии Благотворительного Фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и Спорт». С его слов, Катя всё это (спорт, наука, искусство) сочетала в себе: «Она была удивительно спортивным человеком (изначально училась в Московском академическом хореографическом училище), глубоко образованной и по-настоящему человеком искусства. И теперь благодаря появлению этой книги у нас у всех появилась возможность по-своему услышать Катю вновь».

Смотреть всё видеообращение А.Тарханова здесь

Финальной точкой презентации стало выступление студентов Мастерской народного артиста РФ Бориса Морозова. Книгу зрителям представили в виде небольшой театрализованной постановки, основанной на сюжете произведения, — Марта Дроздова, Андрей Соколов, Полина Тупицина, Максим Медовый, Елена Казанцева, Никита Костров.

Работу над книгой вела вновь сложившаяся команда из профессионалов ГИТИСа, а также друзей и коллег Екатерины Истоминой. В частности, поддерживал и помогал команде на всех этапах учитель и наставник Екатерины Михайловны Алексей Вадимович Бартошевич, написавший и предисловие к произведению. Вели проект Григорий Заславский, ректор института, Надежда Розевиг, руководитель Издательства ГИТИС, Анна Степанова, медеапродюсер проекта (производство и презентация книги), коллега Екатерины Истоминой по Ъ. Превратить диссертацию в книгу взялась литературный редактор Яна Арькова. Как будет выглядеть книга, придумал коллега Екатерины Истоминой по работе в Ъ художник Андрей Ирбит.

Фото: Елена Рощина, Олег Шаран, Алёна Антонова

Купить книгу можно в Издательстве ГИТИС, сделав предварительный заказ:

7 495 137 69 31 (доб. 132) | kniga2@gitis.net