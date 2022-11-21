«Яндекс Маркет» и движение экологических инициатив Go Circle создали проект «Связь», в котором приняла участие 91 мастерица из 59 городов России. Его целью стало исследование связей между людьми, внутри сообществ и вне — с культурой, одеждой и средой. Результатом стали 150 свитеров, связанных вручную.

«Проект обращает внимание на то, что производство и потребление становятся продолжением экосистемы, частью которой являемся мы. Выбор в пользу рационального использования ресурсов, прозрачных производственных цепочек, устойчивого развития и отсутствия дискриминации способен через эти связи повлиять на жизнь каждого человека», — поделились в «Яндекс Маркете».

Изделия созданы из 100%-й шерсти локального производства. Для цветных деталей использовалась пряжа от переработанного трикотажа, который был отобран при поддержке фонда «Второе дыхание» и проекта «Свалка» и распущен вручную. В комплекте с каждым свитером идет набор съемных помпонов — их изготовили мастера села Великая Губа в Карелии. Таким образом, каждый свитер, уникальный сам по себе, можно дополнительно кастомизировать и обновлять.

На бирке вещи размещена информация о его создании: имя мастерицы, ее город, а также время, потраченное на работу, в среднем от 60 до 200 часов. Каждый свитер упакован в водорастворимый пакет, а сопроводительная карточка выполнена из переработанной бумаги с семенами алиссума — если положить их в землю и регулярно поливать, растение прорастет.

Свитеры будут доступны в «Универмаге» на «Яндекс Маркете», а также в Peak Concept Store в Москве — в ограниченном количестве.