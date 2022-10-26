Яндекс.Маркет запустил «Универмаг» весной этого года и сначала продавал в нём только одежду, обувь, аксессуары локальных брендов. Сейчас помимо новых локальных марок (Sorry I’m Not, Sorelle и другие) в разделе представлены уходовая и декоративная косметика (Ansaligy, Krygina Cosmetics и другие), аксессуары и ювелирные изделия (Tilda, Caviar и другие), бренды премиум-сегмента (Represent, Simone Rocha и другие), а также предметы декора и интерьера.

На страницах раздела появился контент с редакционными подборками вещей и актуальными коллекциями сезона. Команда «Универмага» будет регулярно добавлять в раздел полезный контент для тех, кто интересуется модой и находится в поиске чего-то нового.

Новых партнёров команда «Универмага» отбирает на основе уникальности их ассортимента. Это могут быть нишевые бренды, малоизвестные широкому кругу пользователей. Сервис также выбирает продавцов по нескольким техническим критериям. К примеру, магазин должен иметь определённое количество товаров в ассортименте, сам производить их или быть официальным дистрибьютором бренда.

«После нашего запуска в апреле мы поняли, как важно развивать этот раздел на Маркете. Для небольших брендов это способ выделиться и рассказать про себя, сохранить своё позиционирование и стиль. Это касается не только одежды и обуви, в других категориях есть бренды, которые могут быть интересны нашим клиентам, и нам важно про них рассказать. В ближайшее время мы планируем сфокусироваться на поиске и загрузке нового уникального ассортимента в «Универмаге», – комментирует Алина Репьева, руководитель lifestyle-категорий на Яндекс.Маркете.

К команде «Универмага» присоединился Геннадий Лохтин, который в прошлом участвовал в развитии нескольких сервисов Яндекса, в том числе Яндекс.Еды, Яндекс.Дзена и Яндекс.Браузера, а также лидировал редизайн Яндекса в 2021 году.

«Теперь пользователям будет проще найти модные и качественные вещи – мы в «Универмаге» собираем редкие бренды не только локальных, но и международных дизайнеров в одном месте и помогаем им расширить аудиторию. Редакция «Универмага» еженедельно осматривает новые заявки, следит за трендами и новыми коллекциями и вносит изменения в сам продукт: добавляет туда новые бренды, коллекции и подборки от экспертов индустрии», – рассказывает Геннадий.

В «Универмаге» витрины разных магазинов показываются таким образом, что их удобно смотреть по очереди, как если в торговом центре переходить из одного бутика в другой. Покупку можно оплатить сразу, по частям или в кредит. Товары покупатели могут получить с доставкой или в пунктах выдачи заказов Яндекс.Маркета. Полученные вещи можно сразу померить: при доставке курьер подождёт 15 минут, а в ПВЗ работают примерочные.

Яндекс.Маркет – сервис для покупок, который продаёт более 30 млн товаров. К нему подключено почти 28 тыс. магазинов-партнёров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателям.