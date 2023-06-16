Спортивный бренд ZASPORT выпустил новую детскую капсулу ZASPORT FRIENDS CLUB. В неё вошли футболки и поло из натурального хлопка, удобные спортивные костюмы с худи и свитшотами, мягкий вязаный кардиган, спортивное платье, стильный кроп-топ, велосипедки и леггинсы.

Коллекция получилась по-летнему яркой – изделия выполнены в желтом, белом и зеленом цветах, а также в универсальном черном – для спортивных секций и активных прогулок маленьких непосед. Коллекция составлена по принципу капельного гардероба, и все вещи отлично сочетаются между собой, позволяя создавать разнообразные детские образы на каждый день. Специально для новой капсулы бренд разработал принты с веселыми теннисными персонажами – новыми маскотами бренда, мотивирующими заниматься спортом.

Детская коллекция ZASPORT FRIENDS CLUB уже доступна во всех розничных магазинах бренда и на сайте zasport.com.

ZASPORT — российский бренд спортивной и casual одежды, официальный экипировщик Олимпийской команды России. Философией casual-линии Zasport стала интеграция спорта во все сферы жизни.